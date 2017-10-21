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    НАТО деградировало со времен "холодной войны" - СМИ

    (обновлено: )6420
    По информации немецких СМИ, сомнительно, что НАТО способно осуществлять быструю переброску сил на сильно разросшейся территории, находящейся в ведении Европейского командования.
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    Sputnik Литва

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Североатлантический альянс не сможет произвести оперативное развертывание войск, если по его восточноевропейским членам будет нанесен военный удар, заявляет немецкая газета Spiegel со ссылкой на попавший в ее распоряжение секретный отчет НАТО.

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    Как в свою очередь передает другое немецкое издание Deutsche Welle, в документе НАТО под названием "Предварительный доклад об усилении сдерживания и обороноспособности альянса" ставится под вопрос способность сил альянса "действовать быстро и, в случае необходимости, рационально".

    "Способность НАТО логистически осуществлять быструю переброску сил на сильно разросшейся территории, находящейся в ведении Европейского командования, деградировала с окончания холодной войны", — цитируют немецкие СМИ содержание документа.

    Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску отказалась подтвердить или опровергнуть информацию немецких изданий. Вместе с тем, она подчеркнула, что "силы альянса находятся в боевой готовности и могут передислоцироваться намного быстрее, чем когда-либо".

    Как передает радиостанция Radio Liberty, Лунгеску заявила, что в альянсе прилагаются все усилия для того, чтобы "структура командования НАТО оставалась крепкой, подвижной и пригодной для осуществления поставленных задач".

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