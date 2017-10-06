В Совете Европы требуют обсудить украинский закон об образовании

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил на встрече в пятницу с украинским министром образования Лилией Гриневич, что понимает аргументы Киева в пользу закон об образовании, и предложил обсудить аспекты его применения.

"Я понимаю и принимаю сказанные вами аргументы, они правильные. Однако должен заметить, что для нас это очень чувствительный вопрос. Нужно понимать, что вопросы языка и прав меньшинств – это потенциально конфликтные вопросы, которые влияют на стабильность Европы. Таким образом, если мы не беспокоимся о правах меньшинств на пользование их языком – это всегда конфликт. И поэтому мы должны открыто рассмотреть по существу смысл этого закона. Важно, чтобы дети из нацменьшинств не были полностью лишены права обучаться на родном языке, нужно обсуждать пропорции, в которых это будет осуществляться", – цитирует слова Ягланда пресс-служба министерства образования Украины.

Гриневич отметила, что сейчас Киев занимаемся подготовкой нового закона "О общем среднем образовании", и в нем "будут уточнены соответствующие положения". "Их мы тоже готовы обсуждать с нашими нацменьшинствами. Также мы будем рады получить консультации по этому вопросу с вашей стороны", – сообщила Гриневич.

Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу в четверг, 28 сентября.

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Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.