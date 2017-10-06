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    МИД Венгрии о реформе образования: позор на пути евроинтеграции Украины

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    Реформа образования: необратимые последствия (164)

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    По словам министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии, принятый в Украине закон об образовании противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС..
    Флаг Венгрии
    flickr.com/cell-gfx

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Будапешт считает позором и неприемлемым шагом на пути евроинтеграции принятый в Украине закон об образовании, сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

     

    "Это позор! Это позор и неприемлемый шаг на пути Украины к дальнейшей интеграции с Евросоюзом", — сказал венгерский дипломат в интервью "Коммерсантъ FM". Он рассказал, что в Украине проживают 150 тысяч венгров.

    Закон Украины
    Сайт президента Украины
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    "Этот закон противоречит Соглашению об ассоциации, исключающий любое поступление правами меньшинств. Он подрывает основополагающую договоренность между Украиной и Венгрией о том, что национальные меньшинства могут получать образование на родном языке. Необходимо решительно противостоять подобным нововведениям, независимо от того, о какой стране идет речь", — подчеркнул глава венгерского внешнеполитического ведомства,

    Он обратил внимание на отсутствие должной реакции на законодательный акт со стороны европейских институтов.

    "Должен сказать, что ответные меры и реакции со стороны различных международных институтов меня не устраивают: посмотрите, европейские организации обычно жестко и незамедлительно обрушиваются с критикой на Венгрию или Польшу, а тут уже прошел месяц – и ни одного реально жесткого заявления со стороны европейских институтов так и не последовало. Это тоже совершенно недопустимо – это двойные стандарты, о какой бы стране ни шла речь", — отметил Сиярто. Он добавил, что Будапешт "обязательно поднимет вопрос на сессии ПАСЕ".

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    Президент Украины Петр Порошенко подписал новый закон об образовании в конце сентября. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева.

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