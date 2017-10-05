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    Реформа образования. Киев запросил мнение Венецианской комиссии

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    Реформа образования: необратимые последствия (160)

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    По словам собеседника РИА Новости, запрос от главы внешнеполитического ведомства Украины поступил в конце сентября. Он добавил, что данный вопрос рассмотрит уставной орган ассамблеи, Бюро, затем ПАСЕ проголосует за повестку дня сессии.
    Флаги Украины и Европейского союза, архивное фото
    RIA News Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин запросил мнение Венецианской комиссии по закону об образовании, запрос поступил в конце сентября, сообщили РИА Новости в аппарате Совета Европы.

    В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева.

    Первое сентября в киевских школах
    Украинское фото
    Украина – не Европа. Реформа образования как шаг к большой крови

    В аппарате ПАСЕ РИА Новости подтвердили, что "от парламентариев поступил запрос о возможности проведении в рамках осенней сессии срочных дебатов (с возможностью принятия резолюции) на тему "Новый украинский закон об образовании: серьезное препятствие для преподавания родных языков национальных меньшинств".

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    По словам собеседника агентства, "окончательное решение по включению в повестку дня сессии этого вопроса будет принято в первый день работы сессии".

    Сначала этот вопрос рассмотрит уставной орган ассамблеи, Бюро, затем ПАСЕ проголосует за повестку дня сессии. После голосования ПАСЕ примет решение о направлении доклада по этой теме в одну из профильных комиссий.

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    Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право) — консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году.

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