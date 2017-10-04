Госдеп США призвал РФ немедленно освободить замглавы Меджлиса Умерова

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Госдеп США призвал российские власти немедленно освободить зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, приговоренного к двум годам колонии-поселения, говорится в распространенном госдепом документе.

Симферопольский районный суд ранее приговорил обвиняемого в "призывах к сепаратизму" Умерова к двум годам колонии-поселения.

"США глубоко обеспокоены обвинительным приговором от 27 сентября к тюремному заключению на два года лидеру крымских татар Ильми Умерову", — говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

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"Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить Умерова и отменить его обвинительный приговор", — сказала Науэрт.

Умеров обвинялся в публичных призывах и действиях, направленных на изменение территориальной целостности России. По данным следствия, в марте 2016 года Умеров, находясь на территории Украины, публично призвал к необходимости нарушения территориальной целостности РФ в эфире телеканала АТР, что стало основанием для возбуждения уголовного дела. Свою вину Умеров не признал.

Напомним, в начале сентября, напомним, к 8 годам колонии приговорили еще одного заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Ряд международных правозащитных организаций уже выступили с призывом к РФ отменить приговоры Чийгозу и Умерову.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.