ЕС призвал РФ освободить Чийгоза и снять обвинения с Умерова

КИЕВ, 12 сен – РИА Новости Украина. Евросоюз призвал власти Россию освободить заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и снять обвинения с другого зампреда организации Ильми Умерова, говорится в заявлении официального представителя главы дипломатии ЕС.

Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года, он получил восемь лет колонии общего режима. Защита намерена обжаловать приговор и добиваться экстрадиции Чийгоза в Украину. МИД Украины выразил протест и потребовал освобождения Чийгоза. Умерова обвиняют в публичных призывах и действиях, "направленных на изменение территориальной целостности России".

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В коммюнике, выпущенном в связи с оглашением приговора Чийгозу, говорится, что "Европейский Союз постоянно следил за делом господина Чийгоза и настаивал на его освобождении". "Этот призыв мы повторяем сегодня", — заявил представитель ЕС в коммюнике, в котором вынесший приговор верховный суд Крыма назван "так называемым "верховным судом" Симферополя".

По его словам, "запрет деятельности Меджлиса, его самоуправляемого органа и преследование его лидеров является серьезным и неприемлемым нарушением их прав".

"Мы ожидаем немедленного снятия обвинений против другого заместителя председателя Меджлиса, господина Ильми Умерова, и напоминаем о нашей давней позиции, согласно которой все незаконно удерживаемые граждане Украины на Крымском полуострове и в Российской Федерации должны быть немедленно освобождены", — говорится в коммюнике.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.