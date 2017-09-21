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    Порошенко на встрече с Эрдоганом осудил преследование РФ членов Меджлиса

    Тема:

    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом (142)

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    Пресс-служба президента Украины сообщает, что "Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил неизменную поддержку Турецкой Республикой суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах".
    Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в рамках Генассамблеи ООН провел встречу с турецким коллегой Тайипом Реджепом Эрдоганом и обсудил с ним стратегическое партнерство двух стран, сообщается на сайте главы государства.

    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Видео
    Видеоканал 112 Украина на Youtube
    Выступление Порошенко на Совбезе ООН в Нью-Йорке

    "Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках участия в работе 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил неизменную поддержку Турецкой Республикой суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах", — говорится в сообщении.

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    Порошенко и Эрдоган обсудили подготовку к шестому заседанию Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, которое должно состояться в Киеве, отмечается в сообщении.

    Помимо этого, стороны отметили "существенные сдвиги на отдельных стратегических направлениях взаимодействия и заявили о настроенности прилагать дальнейшие усилия для углубления стратегического партнерства между двумя странами в практической плоскости".

    "Стороны также обсудили актуальные вопросы многосторонней повестки дня. Президент Украины осудил преследование Россией руководителей Меджлиса крымскотатарского народа, в частности Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова", — говорится в сообщении пресс-службы.

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    Напомним, во время своего выступления на Генасамблее ООН Петр Порошенко заявил, что РФ использует Крым как форпост для военных действий в Сирии. 

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