Порошенко на встрече с Эрдоганом осудил преследование РФ членов Меджлиса

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в рамках Генассамблеи ООН провел встречу с турецким коллегой Тайипом Реджепом Эрдоганом и обсудил с ним стратегическое партнерство двух стран, сообщается на сайте главы государства.

"Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках участия в работе 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил неизменную поддержку Турецкой Республикой суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах", — говорится в сообщении.

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Порошенко и Эрдоган обсудили подготовку к шестому заседанию Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, которое должно состояться в Киеве, отмечается в сообщении.

Помимо этого, стороны отметили "существенные сдвиги на отдельных стратегических направлениях взаимодействия и заявили о настроенности прилагать дальнейшие усилия для углубления стратегического партнерства между двумя странами в практической плоскости".

"Стороны также обсудили актуальные вопросы многосторонней повестки дня. Президент Украины осудил преследование Россией руководителей Меджлиса крымскотатарского народа, в частности Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова", — говорится в сообщении пресс-службы.

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Напомним, во время своего выступления на Генасамблее ООН Петр Порошенко заявил, что РФ использует Крым как форпост для военных действий в Сирии.