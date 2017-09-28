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    Общество

    Крымские татары вышли на акцию под посольство РФ в Киеве

    (обновлено: )7910
    Крымскотатарская молодежь под российским посольством в Киеве провела акцию в поддержку осужденного заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова.
    Акция крымских татар под посольством РФ в Киеве
    Facebook Oksana Hutsol

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Под посольством РФ в Киеве в ночь на четверг прошла акция в поддержку осужденного заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.

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    "Вышли ночью, не случайно. Это так же неожиданно, как и объявленный приговор заместителю председателю Меджлиса. Активисты записали обращение к Ильми Умерову и оставили перед посольством пятно красной краски", — написала на своей странице в Facebook журналист Эльвина Сеитбуллаева. 

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    Как сообщалось, в среду, 27 сентября, Симферопольский районный суд приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения по обвинению в "сепаратизме".

    По данным следствия, в марте 2016 года Умеров, находясь на территории Украины, публично призвал к необходимости нарушения территориальной целостности РФ в эфире телеканала АТР, что стало основанием для возбуждения уголовного дела. Свою вину замглавы Меджлиса не признал.

    Facebook Oksana Hutsol
    Акция крымских татар под посольством РФ в Киеве

    После оглашения приговора Умеров в сопровождении адвокатов и родственников вышел на улицу, где его ждали сторонники. Он заявил, что несмотря на решение суда, остается при своем мнении: "Я не меняю своего мнения, что Крым должен вернуться в состав Украины". Адвокат подсудимого Марк Фэйгин сказал, что Умеров не будет отправлен в колонию-поселение до апелляции, которую они намерены подать в вышестоящую судебную инстанцию – Верховный суд Крыма.

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    В начале сентября, напомним, к 8 годам колонии приговорили еще одного заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Ряд международных правозащитных организаций уже выступили с призывом к РФ отменить приговоры Чийгозу и Умерову. 

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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