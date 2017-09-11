наверх
11.09.201710:53
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Замглавы Меджлиса получил в Крыму 8 лет колонии

    (обновлено: )14230
    Обвинение требовало наказания в виде восьми лет лишения свободы. Решение о приговоре было принято в понедельник, 11 сентября. Чийгоз был задержан в январе 2015 года.
    Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Верховный суд Республики Крым признал зампреда запрещенной в РФ организации Меджлис крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией).

    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Волошин: Порошенко дал понять патриотам, что войной Крым и Донбасс не вернуть

    Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии.

    Решение было принято в понедельник, 11 сентября. Чийгоз был задержан в январе 2015 года.

    Обвинение требовало наказания в виде восьми лет лишения свободы.

    Верховный суд Крыма в конце апреля прошлого года признал Меджлис "экстремистской организацией" и запретил его деятельность в России.

    Сам Чийгоз отвергает все обвинения, как и другие пять обвиняемых.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко 10 сентября 2017
    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину
    Модель Наталья Кошель
    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева
    Украинский военный
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия