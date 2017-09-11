Замглавы Меджлиса получил в Крыму 8 лет колонии

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Верховный суд Республики Крым признал зампреда запрещенной в РФ организации Меджлис крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией).

Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии.

Решение было принято в понедельник, 11 сентября. Чийгоз был задержан в январе 2015 года.

Обвинение требовало наказания в виде восьми лет лишения свободы.

Верховный суд Крыма в конце апреля прошлого года признал Меджлис "экстремистской организацией" и запретил его деятельность в России.

Сам Чийгоз отвергает все обвинения, как и другие пять обвиняемых.