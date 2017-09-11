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    Политика

    Порошенко прокомментировал приговор замглаве Меджлиса

    (обновлено: )17305
    Петр Порошенко осудил вынесенный судом в Крыму приговор Ахтему Чийгозу: "Можно незаконно ограничить свободу, но свободу и правду никогда не сломить!".
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко считает, что дело заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза является "очередным приговором России, которая на самом высоком международном уровне признана оккупантом".

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    Об этом глава государства написал в Facebook.

    "Дело Ахтема Чийгоза — очередной приговор России, которая на самом высоком международном уровне — ООН — признана оккупантом. Можно незаконно ограничить свободу, но свободу и правду никогда не сломить! Можно оккупировать чужую землю, но она будет гореть под ногами и жечь до ее освобождения", — подчеркнул президент.

    Напомним, в понедельник, 11 сентября, Верховный суд Крыма осудил Чийгоза к 8 годам колонии общего режима.

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