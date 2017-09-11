Порошенко прокомментировал приговор замглаве Меджлиса

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко считает, что дело заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза является "очередным приговором России, которая на самом высоком международном уровне признана оккупантом".

Об этом глава государства написал в Facebook.

"Дело Ахтема Чийгоза — очередной приговор России, которая на самом высоком международном уровне — ООН — признана оккупантом. Можно незаконно ограничить свободу, но свободу и правду никогда не сломить! Можно оккупировать чужую землю, но она будет гореть под ногами и жечь до ее освобождения", — подчеркнул президент.

Напомним, в понедельник, 11 сентября, Верховный суд Крыма осудил Чийгоза к 8 годам колонии общего режима.