Премьер Британии заявила о "российской угрозе" странам Балтии и Польше

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина, Николай Адашкевич. Войска НАТО находятся в Эстонии для предотвращения угрозы странам Балтии и Польше со стороны России, заявила в пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед британскими военнослужащими в эстонском военном городке Тапа, где дислоцирован международный батальон НАТО.

Заявления о якобы существующей угрозе со стороны РФ прибалтийским странам неоднократно звучали и ранее. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

"Войска НАТО находятся здесь для того, чтобы предотвратить угрозы со стороны России. Продолжающаяся агрессия России означает растущую опасность для наших друзей в Эстонии, а также Латвии, Литве и Польше. Когда такая страна, как Россия нарушает государственные границы и международный порядок, мы должны дать на это ответ", — приводит слова Мэй портал Delfi.

Премьер-министр Великобритании принимает участие в саммите Евросоюза по цифровым технологиям, который в пятницу проходит в Таллине. В столицу Эстонии прибыли руководители институтов Евросоюза, главы государств и правительств ЕС.

Мэй и президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу утром посетили в сопровождении премьер-министра Эстонии Юри Ратаса военный городок Тапа, где в соответствии с решением Варшавского саммита НАТО дислоцируется международный батальон Североатлантического альянса. Батальон НАТО возглавляет Великобритания. Он входит в состав Первой пехотной бригады эстонских Сил обороны и дислоцирован в Тапа с апреля нынешнего года. В составе батальона — 1,2 тысячи военнослужащих. Великобритания предоставила более 800 военнослужащих, Франция — более 300 военных. Французских военных позднее сменит Дания, которая пришлет в Эстонию 200 военнослужащих.