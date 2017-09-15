Тереза Мэй предупредила об опасности новых терактов

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после теракта в метро Лондона, заявила в пятницу, что уровень террористической угрозы в стране оценивается как "серьезный".

"Уровень угрозы остается серьезным, это означает, что вероятность новых террористических атак высока", — сказала Мэй в эфире телеканала Sky News.

Она также призвала жителей страны быть бдительными и осторожными. По ее словам, в британской столице будет значительно увеличено количество стражей порядка, в частности, на транспортных объектах.

Британский премьер назвала совершенный ранее в пятницу теракт в метро Лондона "подлым" нападением.

"Очевидно, что это взрывное устройство было нацелено на то, чтобы причинить значительный вред", — добавила Мэй.

Кроме того, она выразила слова поддержки всем пострадавшим, а также отметила высокий уровень профессионализма спасателей и сотрудников полиции, прибывших на место теракта.

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Взрыв произошел в пятницу в час пик на станции "Парсонс-Грин" на западе Лондона. Парсонс-грин — "спальный" район, где проживает много иностранцев, студентов и небогатых британцев. Пострадали 19 человек.