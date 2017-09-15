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    Полиция установила личность исполнителя теракта в лондонском метро

    Тема:

    Европу атакуют: взрыв в Лондоне (225)

    (обновлено: )69
    По информации СМИ, источники в органах безопасности заявили, что установили личность подозреваемого в связи со взрывом на станции "Парсонс-Грин" с помощью записей с камер видеонаблюдения.
    Взрыв в лондонском метро
    metro.co.uk

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Полиция установила личность подозреваемого в исполнении теракта в лондонском метро, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

    Взрыв возле станции метро в Лондоне. Прямая трансляция
    РИА Новости/Аврора
    Взрыв возле станции метро в Лондоне. Прямая трансляция

    "Источники в органах безопасности заявили, что установили личность подозреваемого в связи со взрывом (на станции) "Парсонс-Грин" с помощью записей с камер видеонаблюдения", — сообщил корреспондент телеканала при МВД.

    Смотрите также: Взрыв в лондонском метро признали терактом: кадры с места ЧП

    Взрыв произошел в пятницу в час пик на станции "Парсонс-Грин" на западе Лондона. Парсонс-грин — "спальный" район, где проживает много иностранцев, студентов и небогатых британцев. Пострадали 19 человек.

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