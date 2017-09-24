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    В мире

    В парламенте Британии не исключают отставки Мэй из-за Brexit

    Тема:

    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit (523)

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    Как отмечается, правительство может столкнуться с угрозой распада, когда придет время принимать серьезные решения в ходе переговоров с ЕС по выходу страну из союза.
    Тереза Мэй
    @TheSun

    КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. "Теневой" министр по вопросам кампаний и выборов от лейбористской партии Великобритании Эндрю Гвинн считает, что британский премьер-министр Тереза Мэй может оставить свой пост через полгода.

    Тереза Мэй
    @TheSun
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    В интервью газете Telegraph Гвинн заявил, что Brexit настолько сильно обострил раскол в консервативной партии, что правительство может столкнуться с угрозой распада, когда придет время принимать серьезные решения в ходе переговоров с ЕС по выходу страну из союза.

    "Оно может распасться через полгода. Кто знает, как отреагируют Тори на счет за Brexit, а если не будет прогресса (в переговорах), они могут выступить против Мэй", — заявил Гвинн.

    "Совершенно очевидно, что Тори в полном замешательстве в вопросе Европы… Политическая проблема заключается в том, что с чем бы они ни вернулись из Брюсселя, существует группа парламентариев-консерваторов, для которых это (соглашение) покажется слишком суровым, и аналогичная группа, которая расценит его как полную капитуляцию перед ЕС", — заключил политик.

    Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.

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