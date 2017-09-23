Главные мировые темы: адаптация к Brexit, Мюнхен против Меркель, хакерские атаки

РИА Новости Украина

Двухлетний период адаптации к @TheSun О чем пишут в мире: речь Мэй о Brexit, отсчет до выборов в Германии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила Евросоюзу сохранить договоренности и доступ к рынкам друг друга до 2021 года, пишут британские СМИ. Евросоюз и Британия сохранят свободу передвижения "пока Brexit будет стоять на паузе", отмечает Guardian. Мэй также заверила, что Великобритания продолжит исполнять обязанности по бюджету ЕС, пока страна остается в союзе, включая, как подчеркивает Times, выплату компенсаций в размере до 40 миллиардов фунтов. При этом формальный выход страны из ЕС состоится, как и планировалось, в марте 2019 года, замечает издание Independent. Представитель ЕС по переговорам о Brexit Мишель Барнье считает, что речь премьер-министра говорит о желании продвинуться вперед в переговорном процессе. "Конструктивный дух" предложения Мэй вызвал аплодисменты в Брюсселе, пишет Financial Times.

Новые хакерские атаки

СМИ вновь напомнили о хакерских атаках РФ — Министерство национальной безопасности США в пятницу связалось с чиновниками в 21 штате, отвечающими за проведение выборов, чтобы уведомить их о том, что в течение избирательной кампании 2016 года их системы стали мишенью российских хакеров. Об этом пишут многие мировые СМИ.

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"Мы услышали комментарии от секретарей штатов, и это была важная информация. Мы сошлись на том, что эта информация поможет лицам, ответственным за организацию и проведение выборов, решать вопросы, связанные с безопасностью", — приводит газета Washington Post слова чиновника министерства. Власти всех обозначенных штатов подтвердили, что их системы стали целью хакеров, сообщает New York Daily News. Как отмечает New York Times, то, что системы штатов стали целью хакеров, не означает, что данные были подтасованы или что результаты были изменены.

"Попытка хакеров проникнуть в систему напоминает то, как вор пытается проникнуть в дома, пытаясь найти незапертые двери и окна", — пишет издание.

"Свист и рев" на последнем митинге Меркель

Федерального канцлера Германии и главу правящего альянса Ангелу Меркель освистали на последнем предвыборном митинге. На Мариенплац в Мюнхене кроме многочисленных сторонников пришли также противники канцлера, которые дули в свистки или кричали "Проваливай!", пишет Focus. Как пишет Welt, левые и правые соревновались между собой, выкрикивая лозунги против Меркель. "Международный протест войне и капиталу", — слышалось от первых. "Меркель ненавидит Германию, Меркель должна уйти", — кричали вторые. По данным Sueddeutsche Zeitung, ХДС, который возглавляет Меркель, надеялся на позитивный финал предвыборной гонки, руководствуясь тем, что Мюнхен славится своей культурой гостеприимства и осведомленностью миграционной политикой Меркель. "На деле пришло около восьми тысяч жителей Мюнхена, но в основном слышались оглушительные протесты сторонников "Альтернативы для Германии", — пишет Sueddeutsche Zeitung. "Свистом и ревом будущее Германии точно не построишь", — приводят СМИ слова Меркель, тщетно пытавшуюся успокоить толпу.

Меланья Трамп занялась овощеводством

Первая леди США Меланья Трамп продолжила традицию "дня садоводства" своей предшественницы Мишель Обамы. Американская первая леди вместе с детьми провела целый день, высаживая на огороде Белого дома цветную капусту, репу, морковь, шпинат и салат. Выращенные овощи будут использоваться на кухне Белого дома, а остаток будет отправлен на благотворительность, пишет газета Washington Examiner. Традиция провести день в саду, рассказывая детям о пользе здорового питания, как отмечает Washington Post, была положена супругой Барака Обамы в рамках ее кампании против детского ожирения. Издание Politico замечает, что решение первой леди продолжить традицию вызвало удивление у некоторых сторонников здоровой пищи, поскольку ранее администрация Трампа обещала снизить высокие стандарты школьного питания, поддержанные супругой Обамы.