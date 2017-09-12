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    Переговоры Британии и ЕС по Brexit возобновятся 25 сентября

    (обновлено: )24
    Сообщается, что Великобритания и Еврокомиссия во вторник пришли к соглашению начать четвертый раунд переговоров по Brexit 25 сентября.
    Флаг Великобритании на фоне слова Европа. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Очередной раунд переговоров между Британией и ЕС об условиях выхода Соединенного Королевства из союза начнется 25 сентября, сообщил официальный представитель канцелярии премьера.

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    "Британия и Еврокомиссия сегодня пришли к соглашению начать четвертый раунд переговоров 25 сентября", — говорится в переданном в РИА Новости заявлении представителя.

    "Стороны пришли к общему мнению… о том, что большее количество времени для проведения консультаций даст переговорщикам больше гибкости для достижения прогресса", — отмечается в документе.

    Третий раунд технических переговоров об условиях Brexit прошел в начале сентября, на нем не было достигнуто прогресса.

    На предстоящих переговорах Британия передаст ЕС для обсуждения внешнеполитическую стратегию, которой Лондон будет следовать после выхода из Евросоюза. В стратегии, которую планируется обсудить 27 сентября, говорится, что Великобритания и после Brexit будет поддерживать санкционную политику ЕС, координировать с Европой внешнеполитические шаги, а также участвовать в обеспечении европейской безопасности.

    Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.

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