О чем пишут в мире: речь Мэй о Brexit, отсчет до выборов в Германии

РИА Новости Украина

Флорентийские акценты Мэй

В преддверии очередной речи британского премьера Терезы Мэй, посвященной выходу страны из Евросоюза, которая должна прозвучать в грядущую пятницу во Флоренции, британская газета Independent размышляет, на чем Мэй стоит сделать акцент, чтобы повысить эффективность переговоров по Brexit.

Как пишет издание, председатель Европарламента Антонио Таяни считает, что эту речь Мэй необходимо использовать для того, чтобы рассказать, насколько сильно ее страна нуждается в сотрудничестве с Евросоюзом, а также выдвинуть "конкретные предложения"по защите прав граждан ЕС, решению вопроса границ Северной Ирландии и урегулированию счета за Brexit. "Британское правительство должно решить, какие отношения оно хочет поддерживать с ЕС, и в некоторых кругах признать, что Британия нуждается в ЕС больше, чем об этом рассказывается внутри страны", — заявил Таяни в интервью газете.

Он добавил, что выступает за хорошие отношения Британии и ЕС после Brexit, но полагает, что "именно британские участники переговоров должны выдвигать конкретные предложения, а не наоборот".

По мнению лидера социалистической группы Европарламента и его экс-председателя Джанни Питтелла, также беседовавшего с изданием, британская сторона до настоящего времени демонстрировала неспособность должным образом вести переговоры по Brexit. Предстоящая флорентийская речь Мэй должна представить изменения в подходе к переговорам.

"Самое время для Мэй представить четкую позицию и стратегию по Brexit (не только) европейской команде переговорщиков, но особенно британским гражданам и бизнесу, которые рискуют заплатить высочайшую цену за некомпетентность, которую до настоящего времени демонстрировало британское правительство", — цитирует издание политика.

Обратный отсчет

Что делают Ангела Меркель и Мартин Шульц за неделю до выборов в бундестаг? Ответ на этот и другие вопросы пытается дать таблоид Bild, запустивший обратный отсчет до одного из главных событий этого года в ФРГ.

Вместо того чтобы провести выходные на своей даче в городе Темплин, Меркель отправится на пресс-конференцию для детей в Берлине, пишет издание. За эту неделю помимо привычных правительственных дел ей нужно успеть поучаствовать в 13 митингах.

Для Шульца последняя перед выборами неделя начинается с завтрака со своей женой Инге, а также посещения салона и стрижки бороды. Ему предстоит выступить в Любеке, Штутгарте и еще 12 городах. Согласно новому опросу, за минувшую неделю вновь возросла популярность Шульца как отдельно взятого кандидата в канцлеры. Если бы граждане Германии могли проголосовать на прямых выборах канцлера, за Шульца отдали бы свои голоса 28% опрошенных. В рейтингах Меркель сохраняется негативный тренд, за нее хотели бы отдать свои голоса 46% немцев — на 2% меньше, чем на прошлой неделе.

Журнал Spiegel тоже решил обратиться к статистике: по его данным, правом голоса на ближайших выборах обладают 61,5 миллиона человек, достигшие 18 лет. Половина из них значительно старше этого возраста – им 50 лет и больше. Только 15% избирателей находятся в возрастной категории от 18 до 30 лет. Это может означать, что желания более молодых немцев будут иметь меньший вес, пишет СМИ.

Однако германская молодежь, в том числе и те, кто еще по возрасту не имеет права голоса, не остается равнодушной к политической жизни страны. В связи с этим на протяжении многих лет действуют специальные проекты, которые дают детям и подросткам этот "голос".

В этом году, по данным организаторов, в "юношеских выборах" поучаствуют рекордные 3500 школ. В период между 18 и 22 сентября миллионы школьников, в основном в возрасте 15-17 лет, смогут почувствовать себя избирателями и проголосовать. Итоги будут оглашены в день выборов в стране – вечером 24 сентября.

Теракты "на рельсах" Европы

Французская пресса обеспокоена предупреждениями Генерального управления национальной полиции (DGPN) страны о том, что джихадисты готовят теракты на железных дорогах региона.

Газета Parisien, получившая в распоряжение секретный внутренний документ ведомства, сообщает, что террористы планируют организовать в Европе сходы поездов с рельсов, а также серию лесных пожаров и отравлений продуктов питания. "Полиция боится новых приоритетных операционных методов джихадистов – сходов с рельсов поездов", - комментирует газета Echos.

Издание Express напоминает, что в пятницу "теракт на рельсах" уже произошел в Лондоне, и ответственность за него взяла на себя террористическая группировка ИГ. "Более того, исполнители терактов в Брюсселе весной 2016 года сначала рассматривали вариант закладки взрывного устройства на железнодорожных путях, однако потом отказались от этой идеи", — заключает газета.

Как пишет издание, в последние три месяца французские власти зафиксировали резкий всплеск исламистской пропаганды. По мнению высших полицейских инстанции Франции, "вероятность терактов в стране остается очень высокой", и поэтому французские правоохранители планируют пересмотреть антитеррористический план с учетом новых реалий.

По данным Parisien, ввиду угрозы новых терактов правоохранительные органы приняли решение усилить охрану железнодорожных сетей, школ, университетов и туристических объектов страны.

"Дебрюсселизировать" Европу

ЕС необходимо отказаться от чрезмерной концентрации политической жизни в Брюсселе, к такому выводу пришли бывший премьер Италии Энрико Летта и директор парижского проевропейского исследовательского института Жака Делора Себастьян Мэйар в совместной статье для еженедельной французской газеты Journal du Dimanche.

"В Европе все дороги не должны вести в Брюссель", - говорится в статье.

Летта и Мэйар предлагают "очень конкретные решения" по реформированию политического дизайна Евросоюза. В частности, речь идет о том, чтобы оставить всего одну штаб-квартиру Европарламента в Страсбурге, сократить число заседаний Евросовета и "проводить их не только в бельгийской столице".

Авторы статьи также считают, что пресс-конференцию по итогам встреч Евросовета должен проводить "только его председатель в присутствии всех остальных национальных лидеров". Сейчас каждый глава государства проводит собственную пресс-конференцию, во время которой "рассказывает, какие шаги предпринял в отношении своих соседей или европейских институтов".

"Результат разрушителен для европейского общественного мнения и духа", - заключают Летта и Мэйар.

Вместе с тем, авторы материала не отказываются от самой идеи Европейского союза, полагая, что европейские народы "продолжают соединяться" и их будущее неразрывно связано с общеевропейскими общественными институтами.