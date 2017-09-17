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    Зарубежье

    О чем пишут в мире: речь Мэй о Brexit, отсчет до выборов в Германии

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    Мировые СМИ пишут о посвященной выходу из ЕС речи британского премьера Терезы Мэй, анализируют избирательную кампанию в Германии и следят за заявлениями о возможных терактах на железной дороге.
    Тереза Мэй
    @TheSun

    РИА Новости Украина

    Флорентийские акценты Мэй

    В преддверии очередной речи британского премьера Терезы Мэй, посвященной выходу страны из Евросоюза, которая должна прозвучать в грядущую пятницу во Флоренции, британская газета Independent размышляет, на чем Мэй стоит сделать акцент, чтобы повысить эффективность переговоров по Brexit

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    Как пишет издание, председатель Европарламента Антонио Таяни считает, что эту речь Мэй необходимо использовать для того, чтобы рассказать, насколько сильно ее страна нуждается в сотрудничестве с Евросоюзом, а также выдвинуть "конкретные предложения"по защите прав граждан ЕС, решению вопроса границ Северной Ирландии и урегулированию счета за Brexit. "Британское правительство должно решить, какие отношения оно хочет поддерживать с ЕС, и в некоторых кругах признать, что Британия нуждается в ЕС больше, чем об этом рассказывается внутри страны", — заявил Таяни в интервью газете. 

    Он добавил, что выступает за хорошие отношения Британии и ЕС после Brexit, но полагает, что "именно британские участники переговоров должны выдвигать конкретные предложения, а не наоборот". 

    По мнению лидера социалистической группы Европарламента и его экс-председателя Джанни Питтелла, также беседовавшего с изданием, британская сторона до настоящего времени демонстрировала неспособность должным образом вести переговоры по Brexit. Предстоящая флорентийская речь Мэй должна представить изменения в подходе к переговорам. 

    "Самое время для Мэй представить четкую позицию и стратегию по Brexit (не только) европейской команде переговорщиков, но особенно британским гражданам и бизнесу, которые рискуют заплатить высочайшую цену за некомпетентность, которую до настоящего времени демонстрировало британское правительство", — цитирует издание политика.

    Обратный отсчет 

    Павел Карназыцкий
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Что делают Ангела Меркель и Мартин Шульц за неделю до выборов в бундестаг? Ответ на этот и другие вопросы пытается дать таблоид Bild, запустивший обратный отсчет до одного из главных событий этого года в ФРГ. 

    Вместо того чтобы провести выходные на своей даче в городе Темплин, Меркель отправится на пресс-конференцию для детей в Берлине, пишет издание. За эту неделю помимо привычных правительственных дел ей нужно успеть поучаствовать в 13 митингах. 

    Для Шульца последняя перед выборами неделя начинается с завтрака со своей женой Инге, а также посещения салона и стрижки бороды. Ему предстоит выступить в Любеке, Штутгарте и еще 12 городах. Согласно новому опросу, за минувшую неделю вновь возросла популярность Шульца как отдельно взятого кандидата в канцлеры. Если бы граждане Германии могли проголосовать на прямых выборах канцлера, за Шульца отдали бы свои голоса 28% опрошенных. В рейтингах Меркель сохраняется негативный тренд, за нее хотели бы отдать свои голоса 46% немцев — на 2% меньше, чем на прошлой неделе. 

    Журнал Spiegel тоже решил обратиться к статистике: по его данным, правом голоса на ближайших выборах обладают 61,5 миллиона человек, достигшие 18 лет. Половина из них значительно старше этого возраста – им 50 лет и больше. Только 15% избирателей находятся в возрастной категории от 18 до 30 лет. Это может означать, что желания более молодых немцев будут иметь меньший вес, пишет СМИ. 

    Однако германская молодежь, в том числе и те, кто еще по возрасту не имеет права голоса, не остается равнодушной к политической жизни страны. В связи с этим на протяжении многих лет действуют специальные проекты, которые дают детям и подросткам этот "голос". 

    В этом году, по данным организаторов, в "юношеских выборах" поучаствуют рекордные 3500 школ. В период между 18 и 22 сентября миллионы школьников, в основном в возрасте 15-17 лет, смогут почувствовать себя избирателями и проголосовать. Итоги будут оглашены в день выборов в стране – вечером 24 сентября.

    Теракты "на рельсах" Европы

    Французская пресса обеспокоена предупреждениями Генерального управления национальной полиции (DGPN) страны о том, что джихадисты готовят теракты на железных дорогах региона. 

    Газета Parisien, получившая в распоряжение секретный внутренний документ ведомства, сообщает, что террористы планируют организовать в Европе сходы поездов с рельсов, а также серию лесных пожаров и отравлений продуктов питания. "Полиция боится новых приоритетных операционных методов джихадистов – сходов с рельсов поездов", - комментирует газета Echos. 

    Издание Express напоминает, что в пятницу "теракт на рельсах" уже произошел в Лондоне, и ответственность за него взяла на себя террористическая группировка ИГ.  "Более того, исполнители терактов в Брюсселе весной 2016 года сначала рассматривали вариант закладки взрывного устройства на железнодорожных путях, однако потом отказались от этой идеи", — заключает газета. 

    Как пишет издание, в последние три месяца французские власти зафиксировали резкий всплеск исламистской пропаганды. По мнению высших полицейских инстанции Франции, "вероятность терактов в стране остается очень высокой", и поэтому французские правоохранители планируют пересмотреть антитеррористический план с учетом новых реалий. 

    По данным Parisien, ввиду угрозы новых терактов правоохранительные органы приняли решение усилить охрану железнодорожных сетей, школ, университетов и туристических объектов страны.

    "Дебрюсселизировать" Европу

    ЕС необходимо отказаться от чрезмерной концентрации политической жизни в Брюсселе, к такому выводу пришли бывший премьер Италии Энрико Летта и директор парижского проевропейского исследовательского института Жака Делора Себастьян Мэйар в совместной статье для еженедельной французской газеты Journal du Dimanche. 

    "В Европе все дороги не должны вести в Брюссель", - говорится в статье.

    Летта и Мэйар предлагают "очень конкретные решения" по реформированию политического дизайна Евросоюза. В частности, речь идет о том, чтобы оставить всего одну штаб-квартиру Европарламента в Страсбурге, сократить число заседаний Евросовета и "проводить их не только в бельгийской столице". 

    Авторы статьи также считают, что пресс-конференцию по итогам встреч Евросовета должен проводить "только его председатель в присутствии всех остальных национальных лидеров". Сейчас каждый глава государства проводит собственную пресс-конференцию, во время которой "рассказывает, какие шаги предпринял в отношении своих соседей или европейских институтов". 

    "Результат разрушителен для европейского общественного мнения и духа", - заключают Летта и Мэйар. 

    Вместе с тем, авторы материала не отказываются от самой идеи Европейского союза, полагая, что европейские народы "продолжают соединяться" и их будущее неразрывно связано с общеевропейскими общественными институтами.

     

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