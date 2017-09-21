Некоторые страны поддерживают сепаратистов в Украине - Мэй

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина, Денис Ворошилов. Главным при реформировании ООН должно стать антитеррористическое направление работы, считает премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Борьба с терроризмом сейчас является самым важным. Многие государства сталкиваются с этой проблемой, моя страна испытала атаки террористов пять раз за этот год. Я прошу, чтобы генсек ООН сделал это главным в своей работе над реформированием ООН", — сказала Мэй, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Однако, по ее словам, следует понимать, что вклад в общую борьбу с терроризмом должны делать сами страны-члены организации.

"Сами страны должны делать значительный вклад в дело борьбы с терроризмом, ООН сама по себе не сможет справиться с этой проблемой", — добавила Мэй.

Премьер Британии также отметила важность недопущения попыток различных стран под видом борьбы с терроризмом предпринимать насильственные действия в отношении других народов.

"Терроризм, конфликты и нестабильность, которые мы видим во всем мире, это во многих смыслах определяется действиями отдельных стран через посредников. В частности, поддержка так называемых сепаратистов в Украине, для того, чтобы дестабилизировать восточные границы, – все это ставит под сомнение международные правила", – отметила она.

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Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.