наверх
21.09.201700:46
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Некоторые страны поддерживают сепаратистов в Украине - Мэй

    Тема:

    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом (140)

    (обновлено: )4411
    По словам премьер-министра Великобритании, борьба с терроризмом сейчас является самым важным. Тереаз Мэй подчеркнула, что "ООН сама по себе не сможет справиться с этой проблемой".
    Петр Порошенко и Тереза Мэй на Генассамблее ООН
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина, Денис Ворошилов. Главным при реформировании ООН должно стать антитеррористическое направление работы, считает премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

    "Борьба с терроризмом сейчас является самым важным. Многие государства сталкиваются с этой проблемой, моя страна испытала атаки террористов пять раз за этот год. Я прошу, чтобы генсек ООН сделал это главным в своей работе над реформированием ООН", — сказала Мэй, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

    Порошенко на шпагате
    РИА Новости Украина
    Порошенко на шпагате. Власть притормозила со скандальным законом

    Однако, по ее словам, следует понимать, что вклад в общую борьбу с терроризмом должны делать сами страны-члены организации.

    "Сами страны должны делать значительный вклад в дело борьбы с терроризмом, ООН сама по себе не сможет справиться с этой проблемой", — добавила Мэй.

    Премьер Британии также отметила важность недопущения попыток различных стран под видом борьбы с терроризмом предпринимать насильственные действия в отношении других народов.

    "Терроризм, конфликты и нестабильность, которые мы видим во всем мире, это во многих смыслах определяется действиями отдельных стран через посредников. В частности, поддержка так называемых сепаратистов в Украине, для того, чтобы дестабилизировать восточные границы, – все это ставит под сомнение международные правила", – отметила она.

    Читайте также: Мир расколот. Последствия речи Трампа в ООН

    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко и Тереза Мэй на Генассамблее ООН
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Зинаида Цвиринько (справа)
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Флаг Румынии
    Реформа образования: необратимые последствия