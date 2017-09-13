Экс-модель официально стала директором по связям Белого дома

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Белый дом подтвердил назначение Хоуп Хикс директором по коммуникациям, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Белого дома.

Хикс уже была исполняющей обязанности директора по коммуникациям, и президент Дональд Трамп говорил, что размышляет о том, чтобы назначить ее на постоянной основе. Хикс заменила финансиста Энтони Скарамуччи, который поставил рекорд по кратковременности пребывания в этой должности — всего 10 дней.

Также Трамп назначил Раджа Шаха заместителем пресс-секретаря Сары Сандерс. Мерседес Шлэпп назначена помощником президента и старшим советникам по стратегическим коммуникациям. Стивен Чун назначен спецпомощником президента и "директором по стратегическому реагированию".

В администрации Трампа, пришедшего к власти в январе, кадровые перестановки стали обыденным явлением. За истекшие восемь месяцев менялись лица на ключевых должностях, таких как шеф аппарата Белого дома, советник президента по национальной безопасности, пресс-секретарь Белого дома.

Хикс работала моделью с 11 лет, активная участница предвыборной кампании Дональда Трампа, который назначил ее своим пресс-секретарем. В ее обязанности входило не только общение со СМИ, но и ведение от имени Трампа страниц в социальных сетях, а также сопровождение Трампа в его многочисленных рабочих поездках.