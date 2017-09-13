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13.09.201708:20
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    В мире

    Экс-модель официально стала директором по связям Белого дома

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    Хоуп Хикс была исполняющей обязанности директора по коммуникациям. Она заменила финансиста Энтони Скарамуччи, который поставил рекорд по кратковременности пребывания в этой должности.
    Хоуп Хикс. Архивное фото
    facebook.com/HopeHicksFans

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Белый дом подтвердил назначение Хоуп Хикс директором по коммуникациям, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Белого дома.

    Вашингтон. Белый дом
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    Хикс уже была исполняющей обязанности директора по коммуникациям, и президент Дональд Трамп говорил, что размышляет о том, чтобы назначить ее на постоянной основе. Хикс заменила финансиста Энтони Скарамуччи, который поставил рекорд по кратковременности пребывания в этой должности — всего 10 дней.

    Также Трамп назначил Раджа Шаха заместителем пресс-секретаря Сары Сандерс. Мерседес Шлэпп назначена помощником президента и старшим советникам по стратегическим коммуникациям. Стивен Чун назначен спецпомощником президента и "директором по стратегическому реагированию".

    В администрации Трампа, пришедшего к власти в январе, кадровые перестановки стали обыденным явлением. За истекшие восемь месяцев менялись лица на ключевых должностях, таких как шеф аппарата Белого дома, советник президента по национальной безопасности, пресс-секретарь Белого дома.

    Хикс работала моделью с 11 лет, активная участница предвыборной кампании Дональда Трампа, который назначил ее своим пресс-секретарем. В ее обязанности входило не только общение со СМИ, но и ведение от имени Трампа страниц в социальных сетях, а также сопровождение Трампа в его многочисленных рабочих поездках.

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