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31.08.201711:07
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    У Белого дома появилась гигантская надувная фигура Трампа в виде крысы

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    Надувная пятиметровая фигура Дональда Трампа создана владельцем нью-йоркской галереи Джоном Постом Ли, который дал ей название на латыни "Castigat Ridendo Mores" ("Смехом бичует нравы").
    Надувная фигура Трампа в виде крысы
    FOX 10 Phoenix

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Гигантская надувная фигура, изображающая президента США Дональда Трампа в виде крысы, установлена в центре Вашингтона недалеко от Белого дома, пишет газета Hill.

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    Сообщается, что пятиметровая фигура создана владельцем нью-йоркской галереи Джоном Постом Ли, который дал ей название на латыни "Castigat Ridendo Mores" ("Смехом бичует нравы").

    "На самом деле, я не хотел поднимать его на смех. Я хотел пошутить над ним и как в зеркале показать, как он умаляет значение других людей", — заявил галерист газете.

    Ранее недалеко от Белого дома была установлена надувная фигура цыпленка высотой примерно девять метров с прической как у Трампа.

    Трамп не раз становится источником вдохновения для деятелей искусства. Так, ранее в этом месяце на Манхэттене появилась скульптура Трампа, кормящего голубей собственными сообщениями в Twitter в виде печенья, в июне жителей Нью-Йорка порадовала выставка твитов президента, а американский комик даже снял трейлер к несуществующему фильму по мотивам одного из сообщений лидера США в Twitter.

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