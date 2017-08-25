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    Культура

    Никаких больше клоунов: Стивен Кинг запретил Трампу смотреть свои фильмы

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    Знаменитый американский писатель Стивен Кинг в ответ на то, что президент США Дональд Трамп заблокировал его в соцсети Twitter, написал - "никаких больше клоунов".
    Стивен Кинг. Архивное фото
    twitter.com/StephenKing

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Известный американский писатель Стивен Кинг ответил на то, что президент США Дональд Трамп заблокировал его в Twitter.

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    Писатель "запретил" смотреть американскому президенту фильм "Оно" и сериал "Мистер Мерседес", снятые на основе его произведений.

    "Дональд Трамп заблокировал меня в Twitter. Настоящим я запрещаю ему смотреть "Оно" или "Мистер Мерседес". Никаких больше клоунов, Дональд", — написал в своем Twitter Кинг.

    Ранее писатель заявил, что Трамп внес его в "черный список", так что теперь он не может читать Twitter президента.

    Ранее сообщалось, что кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала на своем YouTube канале первый трейлер экранизации романа "Оно" Стивена Кинга. Режиссером фильма выступил Андрес Мускьетти.

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