Стивен Кинг назвал Трампа "куриным пометом"

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Известный американский писатель-мистик Стивен Кинг в очередной раз потребовал от президента США Дональда Трампа обнародовать свою налоговую декларацию. Об этом Кинг написал в своем микроблоге в Twitter.

"Давай же, трусливый куриный помет, если тебе хватило мужества сбросить "мать всех бомб" на Афганистан, тебе должно хватить смелости, чтобы опубликовать отчеты о налогах", — заявил Кинг.

Ранее сообщалось, что тысячи протестующих вышли в субботу на улицы Нью-Йорка, требуя от президента США Дональда Трампа публикации его налоговой отчетности. Нью-йоркский протест стал лишь одним из более 150, проходящих по всей стране и за ее пределами. Наряду с крупнейшими городами США, такими как Вашингтон и Лос-Анджелес, проведение маршей также планируется в Европе, Японии и Новой Зеландии.