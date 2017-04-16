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    Стивен Кинг назвал Трампа "куриным пометом"

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (177)

    (обновлено: )27120
    Как написал американский писатель-мистик Стивен Кинг, если Трампу хватило мужества сбросить "мать всех бомб" на Афганистан, то должно хватить смелости опубликовать отчеты о налогах.
    Стивен Кинг
    wikipedia

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Известный американский писатель-мистик Стивен Кинг в очередной раз потребовал от президента США Дональда Трампа обнародовать свою налоговую декларацию. Об этом Кинг написал в своем микроблоге в Twitter.

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    "Давай же, трусливый куриный помет, если тебе хватило мужества сбросить "мать всех бомб" на Афганистан, тебе должно хватить смелости, чтобы опубликовать отчеты о налогах", — заявил Кинг.

    Ранее сообщалось, что тысячи протестующих вышли в субботу на улицы Нью-Йорка, требуя от президента США Дональда Трампа публикации его налоговой отчетности. Нью-йоркский протест стал лишь одним из более 150, проходящих по всей стране и за ее пределами. Наряду с крупнейшими городами США, такими как Вашингтон и Лос-Анджелес, проведение маршей также планируется в Европе, Японии и Новой Зеландии.

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