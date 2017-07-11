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    Вышел второй трейлер "Темной башни" по Стивену Кингу

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    Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своем официальном Youtube-канале второй трейлер фильма "Темная башня" с Идрисом Эльбой и Мэтью Макконахи в главных ролях.
    Канал Sony Pictures Entertainment на youtube

    Режиссером картины, экранизации одноименного романа Стивена Кинга, выступает датчанин Николай Арсель.  В сюжете фильма — противостояние стрелка Роланда Дискейна и темного мага Уолтера Падика, который пытается уничтожить Вселенную.

    Ранее сообщалось, что был опубликован новый трейлер седьмого сезона американского сериала "Игра престолов", в котором один из главных героев проекта Джон Сноу объявляет, что началась Великая война. Драматический фэнтези-сериал выходит с 2011 года. 

    Смотрите также: Новый трейлер фильма "Пираты карибского моря"

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