Вышел второй трейлер "Темной башни" по Стивену Кингу

Режиссером картины, экранизации одноименного романа Стивена Кинга, выступает датчанин Николай Арсель. В сюжете фильма — противостояние стрелка Роланда Дискейна и темного мага Уолтера Падика, который пытается уничтожить Вселенную.

Ранее сообщалось, что был опубликован новый трейлер седьмого сезона американского сериала "Игра престолов", в котором один из главных героев проекта Джон Сноу объявляет, что началась Великая война. Драматический фэнтези-сериал выходит с 2011 года.

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