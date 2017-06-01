Вышел трейлер нового фильма о королеве Виктории

В июне 2016 года стало известно, что Джуди Денч вновь сыграет роль королевы Виктории (впервые актриса вошла в образ королевы в фильме 1997 года Ее величество Миссис Браун) в экранизации романа Шрабани Басу "Виктория и Абдул".

В августе к актерскому составу присоединился Али Фазал, которому досталась роль Абдула Карима.

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Международный релиз фильма запланирован на 22 сентября 2017 года.

Ранее студия Marvel выложила первый тизер фильма "Тор 3: Рагнарек". Режиссером выступил Тайка Вайтити, а сценаристом стал Эрик Пирсон.