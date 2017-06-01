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    Вышел трейлер нового фильма о королеве Виктории

    (обновлено: )24
    На канале Movieclips выложен трейлер предстоящего британского кинофильма режиссера Стивена Фрирза "Виктория и Абдул" по одноименному роману писательницы Шрабани Басу. За два дня он собрал более 110 тысяч просмотров и почти 2,8 тысячи "лайков".
    Movieclips Trailers/Youtube

    В июне 2016 года стало известно, что Джуди Денч вновь сыграет роль королевы Виктории (впервые актриса вошла в образ королевы в фильме 1997 года Ее величество Миссис Браун) в экранизации романа Шрабани Басу "Виктория и Абдул".

    В августе к актерскому составу присоединился Али Фазал, которому досталась роль Абдула Карима.

    Смотрите также: Новый трейлер седьмого сезона "Игры престолов"

    Международный релиз фильма запланирован на 22 сентября 2017 года.

    Ранее студия Marvel выложила первый тизер фильма "Тор 3: Рагнарек". Режиссером выступил Тайка Вайтити, а сценаристом стал Эрик Пирсон.

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