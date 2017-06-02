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    Вышел первый трейлер "Убийство в восточном экспрессе" с Деппом

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    Студия 20th Century Fox опубликовала первый трейлер "Убийства в Восточном экспрессе", экранизации легендарного детективного романа Агаты Кристи.
    Канал Movieclips Trailers на youtube

    Главные роли в экранизации одного из самых знаменитых детективных романов мира исполнили Джонни Депп, Пенелопа Крус, Мишель Пфайффер, Кеннет Брана, Уиллем Дефо и Джуди Денч. Режиссером фильма выступил Кеннет Брана.

    Ранее сообщалось, что был опубликован новый трейлер седьмого сезона американского сериала "Игра престолов", в котором один из главных героев проекта Джон Сноу объявляет, что началась Великая война. Драматический фэнтези-сериал выходит с 2011 года. 

    Смотрите также: Новый трейлер фильма "Пираты карибского моря"

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