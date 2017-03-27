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    Новый трейлер фильма "Пираты карибского моря"

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    В интернете появился новый трейлер фильма "Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки". Количество просмотров ролика за несколько часов превысило 3 с половиной миллиона. Премьера фильма ожидается 26 мая этого года.
    Канал New Trailer Buzz на youtube

    В главной роли, по традиции, снимается актер Джонни Депп. Помимо него в съемках также приняли участие Хавьер Бардем, Пол Маккартни, Кая Скоделарио, Кристоф Вальц, Брэнтон Туэйтс и Орландо Блум. Режиссерами картины выступили Хоаким Роннинг и Эспен Сандберг.

    Смотрите также: Вышел новый трейлер "Пиратов Карибского моря-5"

    По сюжету фильма капитан Салазар вместе со своей командой намерен расправиться со всеми пиратами Карибского моря. Противостоять ему будут Джек Воробей и Гектор Барбосса. При этом главному герою поможет выжить мощный артефакт — трезубец Посейдона, который подарит ему полный контроль над моряками.

    Напомним, первый трейлер пятой части киносаги о пиратах с участием Джонни Деппа вышел в октябре прошлого года.

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