Новый трейлер фильма "Пираты карибского моря"

В главной роли, по традиции, снимается актер Джонни Депп. Помимо него в съемках также приняли участие Хавьер Бардем, Пол Маккартни, Кая Скоделарио, Кристоф Вальц, Брэнтон Туэйтс и Орландо Блум. Режиссерами картины выступили Хоаким Роннинг и Эспен Сандберг.

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По сюжету фильма капитан Салазар вместе со своей командой намерен расправиться со всеми пиратами Карибского моря. Противостоять ему будут Джек Воробей и Гектор Барбосса. При этом главному герою поможет выжить мощный артефакт — трезубец Посейдона, который подарит ему полный контроль над моряками.

Напомним, первый трейлер пятой части киносаги о пиратах с участием Джонни Деппа вышел в октябре прошлого года.