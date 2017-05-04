Стивен Кинг заявил о расстройстве личности у Трампа

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Американский писатель Стивен Кинг заявил, что президент США Дональд Трамп является "хрестоматийным примером расстройства личности по нарциссическому типу".

"Твиты Трампа на протяжении его первых ста дней (президентства) обнажают ясную картину: он почти хрестоматийный пример расстройства личности по нарциссическому типу", — написал писатель в своем официальном аккаунте в Twitter.

Trump's tweets in his first hundred days draw a pretty clear portrait: he's an almost textbook case of narcissistic personality disorder. — Stephen King (@StephenKing) 4 травня 2017 р.

"Тот факт, что этот парень держит свой палец на спусковом крючке ядерного оружия, хуже, чем любая из мною написанных страшных историй", — добавил он.

Трамп восьмого ноября прошлого года неожиданно для многих выиграл президентские выборы в США. Предвыборные опросы показывали, что фаворитом президентской гонки была экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. Девятого ноября она признала свое поражение.