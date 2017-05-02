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    Сто дней у руля. Противники Трампа вышли на улицы Нью-Йорка

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (215)

    (обновлено: )78
    Акции протеста в Нью-Йорке
    Акции протеста в Нью-Йорке
    Акции протеста в Нью-Йорке
    Акции протеста в Нью-Йорке
    Акции протеста в Нью-Йорке
    Акции протеста в Нью-Йорке
    Акции протеста в Нью-Йорке
    Акции протеста в Нью-Йорке
    Акции протеста в Нью-Йорке
    Акции протеста в Нью-Йорке
    Акции протеста в Нью-Йорке
    Акции протеста в Нью-Йорке
    Участники акции протеста в Нью-Йорке после 100 дней с начала президентского срока Дональда Трампа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акции протеста в Нью-Йорке
    Участники акции протеста в Нью-Йорке после 100 дней с начала президентского срока Дональда Трампа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акции протеста в Нью-Йорке
    Участники акции протеста в Нью-Йорке после 100 дней с начала президентского срока Дональда Трампа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акции протеста в Нью-Йорке
    Участники акции протеста в Нью-Йорке после 100 дней с начала президентского срока Дональда Трампа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акции протеста в Нью-Йорке
    Участники акции протеста в Нью-Йорке после 100 дней с начала президентского срока Дональда Трампа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акции протеста в Нью-Йорке
    Участники акции протеста в Нью-Йорке после 100 дней с начала президентского срока Дональда Трампа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акции протеста в Нью-Йорке
    Участники акции протеста в Нью-Йорке после 100 дней с начала президентского срока Дональда Трампа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акции протеста в Нью-Йорке
    Участники акции протеста в Нью-Йорке после 100 дней с начала президентского срока Дональда Трампа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акции протеста в Нью-Йорке
    Участники акции протеста в Нью-Йорке после 100 дней с начала президентского срока Дональда Трампа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акции протеста в Нью-Йорке
    Участники акции протеста в Нью-Йорке после 100 дней с начала президентского срока Дональда Трампа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акции протеста в Нью-Йорке
    Участники акции протеста в Нью-Йорке после 100 дней с начала президентского срока Дональда Трампа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Участники акции протеста в Нью-Йорке после 100 дней с начала президентского срока Дональда Трампа.

    В Нью-Йорке прошло несколько акций протеста после 100 дней с начала президентского срока Дональда Трампа.

    На Юнион-сквер собрались сотни человек, которые выразили поддержку нелегальным мигрантам и недовольство политикой Дональда Трампа. 

    Читайте также: Independent: о промерзшем отношении Трампа к Украине

    В Белом доме подвели первые итоги работы Дональда Трампа на посту президента. На официальном сайте Белого дома опубликовали справку "100 дней безопасности и защищенности президента Трампа".

    Там указывается, что "Трамп смог противостоять странам, которые угрожали национальной безопасности США после многих лет неудачной дипломатии". Также отмечаются успехи Трампа в вопросе нелегальной миграции.

    Читайте также: Первые сто дней Трампа: где хвост, а где собака

    В Белом доме утверждают, что за время его президентства количество нелегальных переходов южной границы страны сократилось на 61%. Также в справке отметили, что новый президент США способствовал изоляции Северной Кореи и предотвращению ядерных испытаний КНДР.

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