Сто дней у руля. Противники Трампа вышли на улицы Нью-Йорка

В Нью-Йорке прошло несколько акций протеста после 100 дней с начала президентского срока Дональда Трампа.
На Юнион-сквер собрались сотни человек, которые выразили поддержку нелегальным мигрантам и недовольство политикой Дональда Трампа.
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В Белом доме подвели первые итоги работы Дональда Трампа на посту президента. На официальном сайте Белого дома опубликовали справку "100 дней безопасности и защищенности президента Трампа".
Там указывается, что "Трамп смог противостоять странам, которые угрожали национальной безопасности США после многих лет неудачной дипломатии". Также отмечаются успехи Трампа в вопросе нелегальной миграции.
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В Белом доме утверждают, что за время его президентства количество нелегальных переходов южной границы страны сократилось на 61%. Также в справке отметили, что новый президент США способствовал изоляции Северной Кореи и предотвращению ядерных испытаний КНДР.