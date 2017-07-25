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    Рисунок Трампа с очертаниями Нью-Йорка выставят на аукцион

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    Стартовая цена за рисунок президента США Дональда Трампа - 9 тысяч долларов. Он будет выставлен на аукционе Нейта Сандерса 27 июля.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Рисунок с очертаниями Нью-Йорка президента США Дональда Трампа, который он нарисовал в 2005 году для благотворительной организации, будет выставлен на аукцион, стартовой ценой значится 9 тысяч долларов, сообщает издание Washington Examiner.

    Сообщается, что рисунок будет выставлен на аукционе Нейта Сандерса 27 июля. Рисунок представляет собой набросок черным маркером, он вставлен в золотую рамку и подписан Трампом.

    washingtonexaminer.com
    Рисунок президента США Дональда Трампа

    "Нарисованный от руки и подписанный набросок очертаний Нью-Йорка Дональда Трампа с небоскребом Trump Tower в центре… Графическое изображение размером 11,5 на 9 дюймов, красиво обрамленное золотом. Изначально нарисовано Трампом для благотворительного мероприятия, очень редкое, известно лишь несколько подобных рисунков", — говорится в описании рисунка на аукционе.

    Сообщается, что Трамп был одним из нескольких знаменитостей, которые предложили свои рисунки для благотворительного мероприятия в 2005 году.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп не планирует отменять санкции против России, Ирана и КНДР.

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