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    В мире

    Трамп вновь обрушился на демократов за расследование "вмешательства РФ"

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    Президент США назвал "скользким типом" главного демократа в комитете по разведке палаты представителей Адама Шиффа, который, по словам Трампа, постоянно выступает по телевидению, стараясь с помощью российской темы оправдать проигрыш демократов на выборах.
    Дональд Трамп с бейсбольной битой
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп снова резко раскритиковал демократов в конгрессе за расследование "российского вмешательства в выборы", а также якобы имевших место связей Трампа с Россией.

    "После одного года расследования, когда было найдено ровно ноль улик, (лидер демократов в сенате — ред.) Чак Шумер только что заявил, что "демократы должны винить сами себя, а не Россию" (за проигрыш на выборах — ред.)", — написал Трамп в Twitter. "Почему тогда комитеты и следователи, не говоря уже о нашем подвергающемся нападкам генпрокуроре, не изучают преступления и отношения с Россией жуликоватой Хиллари?" — задался вопросом Трамп.

    Он также назвал "скользким типом" главного демократа в комитете по разведке палаты представителей Адама Шиффа, который, по словам Трампа, постоянно выступает по телевидению, стараясь с помощью российской темы оправдать проигрыш демократов на выборах.

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    Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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