Трамп вновь обрушился на демократов за расследование "вмешательства РФ"

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп снова резко раскритиковал демократов в конгрессе за расследование "российского вмешательства в выборы", а также якобы имевших место связей Трампа с Россией.
"После одного года расследования, когда было найдено ровно ноль улик, (лидер демократов в сенате — ред.) Чак Шумер только что заявил, что "демократы должны винить сами себя, а не Россию" (за проигрыш на выборах — ред.)", — написал Трамп в Twitter. "Почему тогда комитеты и следователи, не говоря уже о нашем подвергающемся нападкам генпрокуроре, не изучают преступления и отношения с Россией жуликоватой Хиллари?" — задался вопросом Трамп.
After 1 year of investigation with Zero evidence being found, Chuck Schumer just stated that "Democrats should blame ourselves,not Russia."— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 июля 2017 г.
Он также назвал "скользким типом" главного демократа в комитете по разведке палаты представителей Адама Шиффа, который, по словам Трампа, постоянно выступает по телевидению, стараясь с помощью российской темы оправдать проигрыш демократов на выборах.
Sleazy Adam Schiff, the totally biased Congressman looking into "Russia," spends all of his time on television pushing the Dem loss excuse!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 июля 2017 г.
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Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".