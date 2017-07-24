Трамп вновь обрушился на демократов за расследование "вмешательства РФ"

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп снова резко раскритиковал демократов в конгрессе за расследование "российского вмешательства в выборы", а также якобы имевших место связей Трампа с Россией.

"После одного года расследования, когда было найдено ровно ноль улик, (лидер демократов в сенате — ред.) Чак Шумер только что заявил, что "демократы должны винить сами себя, а не Россию" (за проигрыш на выборах — ред.)", — написал Трамп в Twitter. "Почему тогда комитеты и следователи, не говоря уже о нашем подвергающемся нападкам генпрокуроре, не изучают преступления и отношения с Россией жуликоватой Хиллари?" — задался вопросом Трамп.

After 1 year of investigation with Zero evidence being found, Chuck Schumer just stated that "Democrats should blame ourselves,not Russia." — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 июля 2017 г.

Он также назвал "скользким типом" главного демократа в комитете по разведке палаты представителей Адама Шиффа, который, по словам Трампа, постоянно выступает по телевидению, стараясь с помощью российской темы оправдать проигрыш демократов на выборах.

Sleazy Adam Schiff, the totally biased Congressman looking into "Russia," spends all of his time on television pushing the Dem loss excuse! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 июля 2017 г.

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Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".