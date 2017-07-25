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    В мире

    Трамп резко отреагировал на "фейковые новости" о нем в Washington Post

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    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп предположил, что "фейковые новости" о нем в газете Washington Post являются "оружием лоббистов".

    "Принадлежащая основателю Amazon газета Washington Post сфабриковала факты об окончании крупных, опасных, расточительных выплат мной сирийским повстанцам, которые борются с Асадом… Так много историй обо мне в Washington Post являются фейковыми", — написал в своем Twitter Трамп.

    "Используется ли фейковая Washington Post как оружие лоббистов против конгресса для сдерживания политиков от того, чтобы они обратили внимание на не облагаемую налогами монополию Amazon?", — написал Трамп.

    Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп решил прекратить программу Центрального разведывательного управления по вооружению и военной подготовке оппозиции в Сирии, выступающей против президента Башара Асада. Белый дом не подтвердил прекращение программы ЦРУ по подготовке сирийской оппозиции, а представитель ЦРУ отказался комментировать ситуацию.

    Программа помощи сирийской оппозиции по линии ЦРУ осуществлялась в течение последних нескольких лет. О ее масштабах и результатах ведомство публично не сообщало. Параллельно с ней Пентагон проводит свою программу "помощи и подготовки" оппозиции в Сирии для борьбы с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

    Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин, комментируя информацию о возможном сворачивании США программы поддержки сирийской оппозиции, отметил ранее, что Москва приветствует любые шаги по разрядке напряженности на Ближнем Востоке.

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