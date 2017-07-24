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    Зять Трампа вновь опроверг информацию о "сговоре с Россией"

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    Джаред Кушнер также опроверг слухи о том, что он "полагается на российские деньги" при ведении семейного бизнеса. Он пообещал предоставить все документы, которые потребуются сенату, чтобы обосновать свои слова.
    Джаред Кушнер
    wikipedia

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер вновь опроверг информацию о "сговоре Трампа с Россией".

    "Я хочу ясно заявить: я не сговаривался с Россией и не знаю никого в предвыборном штабе, кто бы это делал", — заявил Кушнер журналистам в Белом доме.

    "Я постоянно говорил, что готов поделиться любой информацией, которая у меня есть, с теми, кто ведет расследование, сегодня я это и сделал", — добавил Кушнер, который выступил на закрытых слушаниях в сенате в понедельник.

    Кушнер также опроверг слухи о том, что он "полагается на российские деньги" при ведении семейного бизнеса. "Все мои действия были вполне уместными", — заявил Кушнер.

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    Он пообещал предоставить все документы, которые потребуются сенату, чтобы обосновать свои слова.

    Ранее Кушнер в письменных показаниях конгрессу опроверг публикации о том, что он пытался установить "секретный канал" общения с Россией для решения двусторонних проблем. Также Кушнер заявил, что в ходе встречи с главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым в декабре 2016 года он не обсуждал возможную отмену санкций США против России.

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    Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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