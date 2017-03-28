Что пишут в мире: скандал с зятем Трампа, мысли на PC, монета на миллион

РИА Новости Украина

Межпартийная борьба в США из-за РФ. Острая межпартийная борьба внутри комитета по разведке в палате представителей США стала центральной темой американских газет Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, Politico и других. New York Times пишет о призывах демократов к самоотводу председателя комитета по разведке Девина Нунеса от расследования о "российском влиянии" на американские выборы. "Спикер Райан должен настоять, как минимум, на том, чтобы председатель Нунес немедленно заявил самоотвод в расследовании "российских связей" Трампа", - цитирует издание заявление лидера демократов в палате представителей конгресса Нэнси Пелоси. Газета Politico, в свою очередь, пишет об аналогичном призыве заместителя Нунеса демократа Адама Шиффа, который при этом отметил, что ему нелегко давать такую рекомендацию, так как он проработал вместе с Нунесом несколько лет.

Илон Маск соединит мозг с компьютером. Международные СМИ (Wall Street Journal, Business Insider, Daily Mail, Huffington Post) пишут о том, что американский бизнесмен-изобретатель и миллиардер Илон Маск основал новую компанию Neuralink, разрабатывающую технологии, которые смогут соединить человеческий мозг и компьютер. По данным источников, компания разрабатывает технологию "нейронного кружева", которая позволит людям передавать сообщения компьютеру напрямую, без задействования физического интерфейса. Технология "нейронного кружева" предполагает имплантацию электродов в мозг, таким образом, люди смогут загружать и скачивать свои мысли из компьютера. "Илон Маск создал новую фирму, чтобы делать компьютеры в стиле "Матрицы" с технологией "нейронного кружева", которые смогут имплантировать в мозг", - пишет Daily Mail. Газета Wall Street Journal пишет, что компания Neuralink "соединит мозг с компьютером".

Новая должность зятя Трампа. Внимание мировых СМИ (New York Times, Huffington Post, Guardian, Washington Post) занял зять президента США Джаред Кушнер. Во-первых, зять и по совместительству советник Дональда Трампа заявил о намерении выступить перед комитетом сената по разведке в связи с расследованием "российских связей" президента. Кроме того, Кушнер возглавил новый офис по инновациям при Белом доме. В частности, Кушнер будет заниматься модернизацией технологий в министерствах и ведомствах. "Белый дом объявил, что Джаред Кушнер теперь будет ответственным за все", заявляет издание Huffington Post. "Джаред Кушнер получил новую работу, которую, кажется, он не понимает", пишет Chicago Tribune, а газета Washington Post выпустила памятку для зятя Трампа, озаглавив ее как "Памятка для Джареда Кушнера: управление государством не похоже на бизнес, это гораздо сложнее".

Забастовки во Французской Гвиане. Французские издания (Figaro, Monde, Point, Temps) на первых полосах пишут о кризисе в крупнейшем заморском департаменте Франции Французской Гвиане. Газета Figaro пишет, что в понедельник главный профсоюз департамента "Союз трудящихся Гвинеи" (UTG) практически единогласно проголосовал за проведение во вторник всеобщей безграничной забастовки, которой дали имя "День мертвого города". Ожидается, что во вторник на улицы двух крупнейших городов Французской Гвианы Кайенна и Сен-Лоран-дю-Марони выйдут тысячи людей. Акции протеста местного населения, которые длятся уже более десяти дней, уже привели к переносу старта ракеты-носителя Ariane 5 с двумя спутниками на борту с космодрома Куру и отмене рейсов авиакомпании Air France.

Кража монеты на миллион. Золотую монету номинальной стоимостью в 1 миллион долларов США украли в ночь на понедельник из музея Боде в Берлине, пишут мировые СМИ, в частности, Telegraph, Guardian, Bild, New York Times. Украденная монета под названием "Большой кленовый лист" — необычная, она весит около 100 килограммов и сделана из чистого золота, стоимость материала для ее производства и самой работы составила около 3,7 миллиона долларов. По информации полиции, диаметр монеты — 53 сантиметра, толщина — три сантиметра, на аверсе изображен профиль королевы Великобритании Елизаветы Второй. Музей Боде, который известен своей коллекцией монет, одолжил экспонат у другого музея на время выставки. Как пишет Guardian, кражу могли осуществить несколько человек, для этого они использовали лестницу, которую чуть позже полиция обнаружила на железнодорожных путях недалеко от музея.