Во Франции констатируют рост радикализации подростков

РИА Новости Украина

Социологи Анн Мюксель (Anne Muxel) и Оливье Галлан (Olivier Galland) обнародовали первые результаты социологического исследования о радикализации молодежи в среде лицеистов (14-16 лет)

Было опрошено 7000 учеников из 21 лицея в 4 географических зонах. Ученые намеренно заложили в своем исследовании тенденциозные критерии: большинство лицеев находится в "чувствительных городских зонах" (zone urbaine sensible, ZUS — это специальные зоны, отличающиеся высоким уровнем безработицы и трудностями интеграции молодежи из семей иммигрантов, в этих зонах действует, например, облегченное налогообложение). В учебных заведениях этих зон в большем количестве представлены подростки из рабочих семей и семей иммигрантов.

Около 25 % опрошенных легче принимает идею насилия, противоправных действий и разрушений, чем участники контрольной группы (8%)

Среди лицеистов-мусульман таких учеников около 33%, против 20% среди лицеистов-христиан и 22% лицеистов-атеистов.

Анн Мюксель (Anne Muxel), социолог Национального научно-исследовательского центра CNRS, автор исследования – для Sputnik France.

— В нашем исследовании мы определили, что существует довольно значительное количество лицеистов, которые исповедуют идеи политического радикализма. Пока мы не можем говорить о религии, также как и должны указать, что речь не идет о большинстве молодежи. Нужно заметить, что культура протестного движения захватила значительную часть французского общества, и она особенно заметна среди молодежи, которая делает свои первые шаги в политике в момент, когда политические протесты становятся все более легитимными. Это касается примерно 2 из 10 лицеистов. Однако нужно отделять эту культуру протеста от более острой радикализации, то есть, от перехода к насильственным действиям, таким как нападение на полицию на улицах, разрушения, драки с манифестантами во врем демонстраций.

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В нашем исследовании мы не смогли определить точную долю молодых людей, которых привлекает радикализация. Мы смогли определить степень приверженности к радикальным идеям в политике и религии (что не одно и то же) В области религии мы смогли наблюдать более высокий уровень религиозности у учеников-мусульман, чем у учеников других конфессий и у атеистов. Более того, у учеников-мусульман наблюдается большая степень религиозного абсолютизма, большая степень приятия насилия и социальных девиаций. И если сложить вместе эти два аспекта: религиозный абсолютизм и приятие насилия и социальных девиаций, то можно понять источник радикализации этих молодых мусульман. Хочу оговориться, это касается малого количества их, и мы не можем определить – перейдут ли они на деле к радикализации.

Кто должен принять меры по борьбе с этими явлениями?

— Все участники воспитательного процесса должны принять к сведению результаты нашего исследования. Семья, руководители системы образования, министерство образования – заинтересованные стороны в нашем исследовании. И, конечно, это должно заинтересовать политиков. Сейчас трудно говорить о конкретных мерах, но необходимо обратить пристальное внимание на рост снисходительности к проявлениям агрессии в некоторых группах молодежи"

Куда же девается эта "протестная культура" в момент выборов, поскольку во время муниципальных выборов 2012 года неявка в среде молодежи составила 50%?

— Эта культура протеста не совсем исчезает, поскольку есть значительная доля молодежи, которая готова отдать свои голоса партии, вне "системы": например, за Марин Ле Пен и Нацфронт, которые олицетворяют протестное мнение. Или, например, среди молодежи больше доля тех, кто готов проголосовать за Жана-Люка Меленшона (Jean-Luc Mélenchon), чем в остальных возрастных группах. Молодых людей в большей степени привлекают партии, выражающие протестное мнение. Да, сейчас, за несколько недель до президентских выборов, примерно половина молодежи не собирается голосовать, это много. Но, в конце концов, они пойдут, поскольку на выборы президента идет больше молодежи (чем на муниципальные).