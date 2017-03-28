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    Трамп предложил расследовать связи Клинтон с РФ

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (143)

    (обновлено: )81
    Президент США Дональд Трамп отметил, что следует изучить сделку Билла и Хиллари, которая позволила значительной доле урана уйти в РФ. Он также добавил, что "история о связях Трампа с Россией — это ложь".
    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп предложил комитету палаты представителей по разведке расследовать связи с Россией бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и ряда представителей Демократической партии. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

    "Почему комитет не хочет изучить сделку Билла и Хиллари, которая позволила значительной доле урана уйти в РФ, организованную Хиллари "перезагрузку" и ее похвалу в адрес России, а также российскую компанию Джона Подесты (глава предвыборного штаба Хиллари Клинтон — ред.)", — написал американский лидер.

    Он добавил, что "история о связях Трампа с Россией — это ложь".

    Ранее сообщалось, что дочь 45-го президента США Иванка Трамп получит доступ к секретной информации и офис в Белом доме.

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