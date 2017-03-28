Трамп предложил расследовать связи Клинтон с РФ

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп предложил комитету палаты представителей по разведке расследовать связи с Россией бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и ряда представителей Демократической партии. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Why isn't the House Intelligence Committee looking into the Bill & Hillary deal that allowed big Uranium to go to Russia, Russian speech…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 марта 2017 г.

"Почему комитет не хочет изучить сделку Билла и Хиллари, которая позволила значительной доле урана уйти в РФ, организованную Хиллари "перезагрузку" и ее похвалу в адрес России, а также российскую компанию Джона Подесты (глава предвыборного штаба Хиллари Клинтон — ред.)", — написал американский лидер.

Он добавил, что "история о связях Трампа с Россией — это ложь".

Ранее сообщалось, что дочь 45-го президента США Иванка Трамп получит доступ к секретной информации и офис в Белом доме.