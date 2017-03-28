Решение о новых санкциях против РФ было принято до инаугурации Трампа

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Решение ввести новые санкции в отношении российских предприятий было принято в последние дни президентства бывшего главы США Барака Обамы, заявил РИА Новости представитель Госдепа.

США 25 марта вели санкции против восьми компаний из России в связи с американским законом о нераспространении оружия массового поражения, касающимся Сирии, Ирана и КНДР. В новом списке санкций, среди прочих, оказался "Росборонэкспорт". В МИД России заявили, что новые санкции не стыкуются с заявлениями США о приоритетности борьбы с терроризмом и подрывают перспективы взаимодействия по разгрому ИГ.

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"Решение наложить санкции на эту группу лиц и компаний было принято госдепартаментом 17 января 2017 года…. и затем изучено новой администрацией перед передачей в конгресс", — сказал собеседник агентства.

Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 марта.