Белый дом намерен сократить количество виз в США по культурному обмену - СМИ

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос о сокращении количества виз по программам культурного обмена, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как пишет издание, это коснется тех, кто приезжает в США по программам для работы на лето. Сокращение числа виз затронет и иностранцев, оказывающих услуги нянь и воспитателей в американских семьях по таким программам, как au pair.

Отмечается, что для приезда по программам культурного обмена в США иностранцы получают визы J-1, которая включает в себя ряд категорий, не все из которых подразумевают необходимость работать. В частности, студенты также получают визы J-1. По словам источников, их изменения не коснутся.

Госдепартамент и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс от комментариев воздержались.

Ранее сообщалось, что США со среды, 23 августа, приостанавили на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. Как отмечается, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России.