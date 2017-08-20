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    Трамп выступит с обращением к войскам и народу США - Белый дом

    (обновлено: )68220
    Президент США в понедельник обратится к военнослужащим и народу США. Как отмечается, он сделает объявление по "вовлеченности США в ситуации в Афганистане и Южной Азии".
    Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп обратится в понедельник вечером к военнослужащим и народу США по ситуации в Афганистане и Южной Азии, сообщил в воскресенье Белый дом.

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    "Президент Трамп обратится к военнослужащим и народу США в понедельник в 21.00", — говорится в заявлении. Отмечается, что он сделает объявление по "вовлеченности (США) в ситуации в Афганистане и Южной Азии".

    Напомним, турецкий политический обозреватель Тюлин Далоглу в интервью Sputnik прокомментировала новый виток напряженности между США и Северной Кореей.

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