Руководителем пресс-службы Белого дома стала 28-летняя модель

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Администрация президента США Дональда Трампа назначила временно исполняющей обязанности директора по коммуникациям 28-летнюю Хоуп Хикс, сообщил представитель Белого дома, передает CNN.

Чиновник сказал, что администрация "сделает объявление о постоянном директоре по коммуникациям в соответствующее время". Должность временного директора по коммуникациям будет идти в дополнение к ее нынешней роли старшого консультанта по связям с общественностью.

Роль директора по связям была вакантной, поскольку Энтони Скарамуччи был вытеснен с должности.

CNN пишет, что ее отношения с Трампом начались, когда она работала в Hiltzik Strategies, нью-йоркской фирме по связям с общественностью, основанной Мэтью Хилтзиком, давним сторонником Хиллари Клинтон. В конечном итоге она оставила фирму и стала работать в Trump Organization и в том числе над несколькими проектами, включая линию модной одежды Иванки Трамп и курорты Дональда Трампа. Кроме того, девушка ранее работала моделью.

biographytree Хоуп Хикс

Источник говорит, что из-за тесных отношений с президентом Хикс является "неприкосновенной", а другой сказал, что она была "эмоциональной поддержкой" президента.

biographytree Хоуп Хикс

Ранее сообщалось, что сборник твитов президента США Дональда Трампа поступил во вторник в продажу в американских магазинах. Он проиллюстрирован карикатуристом Шэнноном Уилером.