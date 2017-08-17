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    В мире

    Руководителем пресс-службы Белого дома стала 28-летняя модель

    (обновлено: )494
    По словам представителя Белого дома, должность временного директора по коммуникациям будет идти в дополнение к нынешней роли Хоуп Хикс старшого консультанта по связям с общественностью.
    Временно исполняющий обязанности директора по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс
    @ActualEPAFacts

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Администрация президента США Дональда Трампа назначила временно исполняющей обязанности директора по коммуникациям 28-летнюю Хоуп Хикс, сообщил представитель Белого дома, передает CNN.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Чиновник сказал, что администрация "сделает объявление о постоянном директоре по коммуникациям в соответствующее время".  Должность временного директора по коммуникациям будет идти в дополнение к ее нынешней роли старшого консультанта по связям с общественностью.

    Роль директора по связям была вакантной, поскольку Энтони Скарамуччи был вытеснен с должности.

    CNN пишет, что ее отношения с Трампом начались, когда она работала в Hiltzik Strategies, нью-йоркской фирме по связям с общественностью, основанной Мэтью Хилтзиком, давним сторонником Хиллари Клинтон. В конечном итоге она оставила фирму и стала работать в Trump Organization и в том числе над несколькими проектами, включая линию модной одежды Иванки Трамп и курорты Дональда Трампа. Кроме того, девушка ранее работала моделью.

    biographytree
    Хоуп Хикс

    Источник говорит, что из-за тесных отношений с президентом Хикс является "неприкосновенной", а другой сказал, что она была "эмоциональной поддержкой" президента.

    biographytree
    Хоуп Хикс

    Ранее сообщалось, что сборник твитов президента США Дональда Трампа поступил во вторник в продажу в американских магазинах. Он проиллюстрирован карикатуристом Шэнноном Уилером.

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