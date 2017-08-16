Что обсуждают в мире: обвинения Трампа, самый популярный твит в истории

РИА Новости Украина

В Шарлоттсвилле виновны обе стороны

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что возлагает вину за столкновения в Шарлоттсвилле между ультраправыми и их противниками на "обе стороны", повторив тем самым свою первую реакцию на данные события. Это заявление привлекло внимание многих мировых СМИ, среди них Telegraph, TIME, Guardian, Independent, Daily Mail, Parisien, Washington Post, Los Angeles Times, USA Today и другие.

"Я думаю, виноваты обе стороны", — сказал он.

Как отметил Трамп, "есть одна группа с одной стороны и другая — с другой, между ними произошло столкновение, ужасно было видеть это".

Издание TIME напоминает, что первая реакция президента на эти события, в которой он также возложил вину на обе стороны, вызвала бурную реакцию и критику со стороны политиков.

Как отмечает газета Telegraph, в понедельник он все же осудил "правых", но его позиция во вторник, по всей видимости, вновь изменилась.

Как пишет газета Guardian со ссылкой на неназванных чиновников, заявления Трампа не были запланированы и стали неожиданностью для членов его команды, которые рассчитывали, что он будет говорить на тему инфраструктуры.

В результате инцидентов в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) 12 августа погиб один человек и пострадали еще 34. А при крушении полицейского вертолета погибли двое сотрудников полиции штата Виргиния.

@ACLUVA Столкновения в Шарлоттсвилле

Самый популярный в истории твит

Запись экс-президента США Барака Обамы после столкновений ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле стала самой популярной за всю историю существования Twitter, свидетельствуют данные на сайте favstar.fm, отслеживающем активность пользователей. Об этом пишут многие зарубежные СМИ, среди них Hill, Washington Post, Independent.

В Twitter Обама процитировал знаменитого южноафриканца Нельсона Манделу.

"Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди должны учиться ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, то их можно научить любить, потому что любовь более естественна человеческому сердцу, чем ее противоположность", — написал Обама.

Запись была разделена на три твита. Как отмечает издание Independent, к записи была прикреплена фотография Обамы у окна, из которого выглянули несколько маленьких детей. Фотографию у детского сада сделал Пит Соуза в 2011 году. Первая часть записи набрала более 2,73 миллиона лайков.

Барак Обама/Twitter, 13 августа 2017

Ранее самым популярным твитом была запись певицы Арианы Гранде после теракта 22 мая в Манчестере: "Разбита. От всего сердца мне очень, очень жаль. У меня нет слов". Этот твит набрал около 2,72 миллиона лайков.

Как отмечает газета Washington Post, в отличие от других экс-президентов, Обама не отказывается от общественной жизни. После ухода с должности он комментировал самые громкие события – теракт в Манчестере, диагноз сенатора Джона Маккейна. При этом, как отмечает газета, с января Обама вел свой Twitter изредка, и неизвестно, ведет ли Обама страницу самостоятельно или это делает команда, занимающаяся соцсетями.

Издание Newsweek в заголовке статьи на эту тему задается вопросом "…а где же Трамп?".

Заявление Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе в считанные часы, если США продолжат расширять санкции, об этом пишут многие мировые СМИ, включая Wall Street Journal, New York Times, Washington Times, Washington Post, Financial Times, Times, Telegraph, Guardian и другие.

"Если они хотят вернуться к этой практике, определенно, в краткое время — не недели или месяцы, а в масштабе часов и дней — мы вернемся к нашей прежней ситуации", — приводят СМИ слова Роухани.

Также иранский лидер заявил, что президент США Дональд Трамп "нехороший партнер". Как пишет газета New York Times, по словам Роухани, восстановленная ядерная программа страны будет "гораздо более продвинутая". Как отмечает издание, подобное заявление является "скрытой угрозой" по поводу возможного начала обогащения урана до уровня 20 процентов, что является шагом к созданию ядерного оружия.

"Соглашение между Ираном и мировыми державами два года назад ограничило уровни обогащения урана в обмен на снятие международных санкций", — вспоминает Washington Times.

Как отмечает издание Washington Post, заявления Роухани стали "наиболее прямым предупреждением, что сделка может развалиться".

"В то время, когда администрация Трампа обменивается угрозами с КНДР по поводу ядерной программы страны, такие комментарии могут усугубить и без того напряженные отношения с США при Трампе, чье избрание вызвало полное изменение курса в американской политике по отношению к Ирану", — пишет газета Wall Street Journal.

Очередное обвинение в адрес Полански

Еще одна женщина обвинила режиссера Романа Полански в изнасиловании в то время, когда она была несовершеннолетней, пишут зарубежные СМИ (Guardian, Daily Mail, Independent, Huffington Post, Los Angeles Times, New York Daily News и другие).

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Полански обвиняется в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер, которое произошло в 1977 году в доме знаменитого голливудского актера Джека Николсона. Кинорежиссер признал свою вину, однако, опасаясь, что суд отменит его сделку со следствием, бежал во Францию и все это время числится в розыске американского правосудия.

Ранее Геймер попросила суд в Лос-Анджелесе закрыть дело в отношении режиссера, признавшись, что судебный процесс слишком сильно травмировал ее.

Как отмечает газета NY Daily News, выступившую с новым обвинением женщину зовут Робин М. На пресс-конференции в Лос-Анджелесе она заявила, что стала жертвой сексуального насилия в 1973 году, когда ей было 16 лет. По ее словам, она держала это в тайне, чтобы защитить свою семью.

"На следующий день после того, как это произошло, я сказала одному знакомому, что сделал со мной господин Полански", - заявила женщина.

Как отмечает газета Independent, это уже третья женщина, выступившая с подобным обвинением в отношении режиссера.

"Я не оправилась от этого, и я, конечно же, считаю, что Роман Полански должен быть привлечен к ответственности за его преступное поведение с Самантой Геймер", - приводит газета LA Times слова 59-летней женщины.

Робин пояснила, что решила рассказать о произошедшем после того, как ее вывело из себя заявление Геймер.