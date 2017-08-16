наверх
16.08.201703:10
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп выступил против сноса памятников

    Тема:

    Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто (32)

    (обновлено: )20
    Глава Белого дома обвинил СМИ в попытках изменить американскую историю. Дональд Трамп сделал свое заявление на фоне противостояния ультраправых и левых активистов.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп выступил против сноса памятников и обвинил американские СМИ в попытках изменить историю.

    После инцидентов в Шарлоттсвилле, где ультраправые участвовали в столкновениях с левыми, в ряде городов прошли митинги с требованием снести памятники солдатам Конфедерации. В частности, в Дурэме (Северная Каролина) такой памятник был снесен демонстрантами в понедельник.

    Снос памятника конфедератам в Северной Калифорнии
    wncn.com
    Протестующие в США опрокинули памятник войскам Конфедерации

    "Сегодня снесут (памятник) Стоунуолла Джексона, а завтра это будет памятник Джорджу Вашингтону или Томасу Джефферсону? Надо задаться вопросом — где это все заканчивается", — заявил Трамп журналистам в Нью-Йорке. "Вы меняете историю и культуру!" — добавил он, обращаясь к журналистам.

    Томас Джонатан Джексон, известный также как Стоунуолл Джексон — знаменитый генерал, выступавший за сторону Юга в гражданской войне. Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон входят в число основателей США, оба занимали пост президента.

    Трамп предположил, что памятники Вашингтона и Джефферсона тоже можно сносить, пользуясь теми же предлогами, что и в случае с памятниками южанами. Трамп напомнил, что оба отца-основателя были крупными рабовладельцами.

    Читайте также: Шарлоттсвилль — новая горячая точка на карте США

    Гражданская война в США велась с 1861 по 1965 годы 24 штатами Севера против 11 рабовладельческих штатов Юга. Эта война стала наиболее кровопролитной из всех войн, в которых когда-либо участвовали США. В ней погибли, по разным оценкам, от 600 тысяч до 850 тысяч человек. В результате войны северные штаты разгромили Конфедеративные Штаты Америки. Рабство было формально ликвидировано на всей территории США, однако законодательная расовая сегрегация белых и афроамериканцев продолжалась до 1960-х годов, а проблемы на почве расовой розни не ликвидированы полностью до сих пор.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг КНДР
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Пневматическое оружие
    Криминал шагает по стране: обстрелы, взрывы, нападения
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?