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    Трампу не дали построить казино в Сиднее из-за "связей с мафией" - СМИ

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    По информации СМИ, в секретном докладе полиции Нового Южного Уэльса содержалось предостережение, что совместное предприятие Трампа и Kern Corporation может быть "опасным".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в 1987 году не смог построить казино в Сиднее из-за рекомендаций австралийской полиции, предупредившей власти о его "связях с мафией", пишет газета Australian со ссылкой на конфиденциальные документы.

    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
    NICHOLAS KAMM / AFP
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    По данным издания, тогда Трамп уже владел двумя казино в Атлантик-Сити в США и планировал открыть третий. По вопросу строительства и управления казино к нему обратилась компания Kern Corporation, в то время — успешный организатор проектов строительства торговых центров.

    Как пишет газета, в секретном докладе полиции Нового Южного Уэльса содержалось предостережение, что совместное предприятие Трампа и Kern Corporation может быть "опасным". В документах также говорится, что власти штата в 1987 году проводили оценку четырех тендерных заявок на проект, на встрече также обсуждался финансовый отчет, согласно которому консорциум Трампа завысил прогнозируемые доходы от казино.

    "Атлантик-Сити был бы сомнительной моделью для Сиднея, и, по нашему мнению, консорциум Kern/Трамп следует исключить из-за связей Трампа с мафией", — говорилось в материале полиции, подготовленном для правительства штата Нового Южного Уэльса.

    Согласно документам, предложения на строительство казино поступали от еще трех компаний – из Австралии, Малайзии и Гонконга, но в итоге власти решили отказаться от проекта.

    Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что распорядился изучить хищения американской интеллектуальной собственности со стороны Китая.

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