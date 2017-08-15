Трамп объяснил, почему не сразу осудил ультраправых за события в Виргинии

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не стал сразу осуждать ультраправых за события в Шарлоттсвилле, штат Виргиния.

В субботу, 12 августа, 20-летний белый американец Джеймс Филдс въехал на автомобиле в колонну антифашистов в центре Шарлоттсвилля, в результате погибла 32-летняя местная жительница Хезер Хейер, подозреваемого позднее задержали: сообщалось также о 34 пострадавших. Кроме того, в ходе облета города потерпел крушение вертолет полиции Виргинии, погибли двое полицейских. В Шарлоттсвилле и в штате был объявлен режим чрезвычайного положения, на предотвращение беспорядков были подняты подразделения национальной гвардии.

"Первое мое заявление в субботу было отличным. Но вы не делаете столь прямых заявлений, пока не знаете фактов. Их сбор занимает время. Вы до сих пор не знаете фактов", — сказал Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Он также еще раз осудел действия водителя авто, наехавшего на людей: "Водитель машины — убийца, и то, что он сделал, ужасно, просто ужасно".

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На вопрос, можно ли нападение квалифицировать как терроризм, Трамп ответил: "Можно назвать это терроризмом, можно назвать убийством". Трамп сказал, что вдаваться в юридические подробности он не хочет.