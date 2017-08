Сборник твитов Трампа поступил в продажу в США

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Сборник твитов президента США Дональда Трампа поступил во вторник в продажу в американских магазинах. Он проиллюстрирован карикатуристом Шэнноном Уилером.

Всего в книгу под названием Sh*t My President Says: The Illustrated Tweets of Donald J. Trump вошло порядка 140 карикатур. В аннотации к ней написано, что "у президента Франклина Делано Рузвельта было радио, у президента Джона Кеннеди — телевидение, а у президента Дональда Трампа есть Twitter". На обложке нынешний глава государства изображен маленьким грустным ребенком, сидящим в огромном церемониальном кресле.

Уилер рассказал, что идею делать карикатуры на твиты Трампа ему подсказал друг. "Когда я начал их рисовать, понял, что это здорово", — рассказал он телеканалу KOIN6, вещающему в его родном городе Портленд (штат Орегон). По его словам, эти рисунки "смешные и жесткие, как и твиты, они четкие и бьют в самую точку".

Скриншот с сайта Amazon

Художник признался, что "вовсе не собирался высмеивать Трампа". "Я просто пытался понять и проиллюстрировать образ его мышления", — сказал он.

Новая книга продается в интернет-магазине Amazon. В твердой обложке она стоит 9,16 долларов, в электронном виде — 7,99 долларов.

Трамп отличается активным использованием Twitter, он публикует там сообщения практически каждый день, в том числе, находясь в отпуске.

Напомним, в продаже появилась туалетная бумага с твитами Трампа.