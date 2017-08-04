Туалетная бумага с твитами Трампа появилась в онлайн-продаже

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Туалетная бумага с твитами президента США Дональда Трампа появилась в продаже на онлайн-ритейлере Amazon, сообщает газета Washington Examiner.

По данным издания, среди твитов на бумаге есть и те, что были написаны Трампом до избрания президентом.

Стоимость одной упаковки туалетной бумаги вместе с экспресс-доставкой составляет 11,99 долларов. Согласно информации газеты, в первой половине дня в пятницу Amazon решил дистанцироваться от продажи бумаги, предлагая купить ее через третьих лиц.

Скриншот Washington Examiner с сайта Amazon

Отмечается, что Дональд Трамп неоднократно критиковал президента Amazon Джеффа Безоса, также владеющего газетой Washington Post. Дональд Трамп обвинял издание в создании "фейковых новостей" и заявил, что Джефф Безос использует газету для защиты ритейлера от повышения налогов.

Ранее мексиканский предприниматель, обиженный на президента США Дональда Трампа за его высказывания в адрес Мексики, зарегистрировал и собирался в ближайшее время выпустить на рынок туалетную бумагу под торговой маркой "Трамп".