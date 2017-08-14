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    Вице-президент США "за Трампа" осудил ультраправых в Шарлоттсвилле

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    Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто (20)

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    По словам вице-президента США Майка Пенса, в США нетерпимы к ненависти и насилию со стороны белых супремасистов, неонацистов или "Ку-клукс-клана". Как отметили СМИ, вице-президент обозначил группы, которые ранее не назвал Трамп.
    Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Вице-президент США Майк Пенс в связи с событиями в Шарлоттсвилле осудил белых супремасистов, членов неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана", передает канал CNN.

    Столкновения в Шарлоттсвилле
    @ACLUVA
    Кровавый протест ультраправых в Виргинии

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    Ранее президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью трех человек: двух полицейских при крушении вертолета в штате Виргиния в районе Шарлоттсвилля и женщины во время столкновений сторонников и противников ультраправых организаций. Трамп осудил "вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон", но подвергся критике за то, чего он не сказал о событиях в Шарлоттсвилле.

    "Мы нетерпимы к ненависти и насилию со стороны белых супремасистов, неонацистов или "Ку-клукс-клана", — сказал Пенс. Как отмечает телеканал, вице-президент обозначил группы, которые ранее не назвал Трамп.

    В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек и пострадали еще 34.

    Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".

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