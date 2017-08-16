Хроника 15 августа: "агент СБУ" в Крыму, стрельба с участием нардепа в Киеве

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 15 августа, ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму "агента СБУ", в Киеве произошла стрельба с участием нардепа Сергея Мельничука, а Генпрокуратура открыла дело о вмешательстве НАБУ в выборы президента США. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

ФСБ РФ заявила о задержании "агента СБУ"

ФСБ РФ заявила, что предотвратила в Крыму серию диверсий, готовившихся Украиной. Как сообщает ЦОС ФСБ РФ, в результате был задержан сотрудник СБУ Геннадий Лимешко. Задержанный в Крыму Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае текущего года, сообщили в управлении по связям с общественностью ВСУ. А впогранслужбе отметили, что он законно пересек границу.

СМИ сообщили о попытке покушения на руководство СБУ

Покушение на руководство Службы безопасности Украины (СБУ) предотвращено в Киеве, сообщило во вторник интернет-издание "Вести". "В Киеве предотвратили покушение на руководство СБУ… В подготовке втемную использовали и действующего сотрудника спецслужб — контрразведчика управления СБУ в Днепропетровской области", — сообщает издание со ссылкой на судебное решение, которое оказалось в распоряжении журналистов.

Украина получила американское летальное оружие

Украина закупила в США снайперские винтовки и небольшую партию ручных гранатометов, сообщил журналист Юрий Бутусов. "Американское летальное оружие уже в Украине. Гранатометы уже поступили на вооружение ряда подразделений, в частности, полка "Азов" и бригады быстрого реагирования 3018", — написал Бутусов на своей странице в Facebook. Согласно его данным, гранатомет представляет собой американскую модификацию советского гранатомета РПГ-7, который состоит на вооружении в Украине.

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Открытие скандального памятника бойцам АТО

Памятник бойцам Вооруженных сил Украины, погибшим в ходе АТО в Донбассе, открыли в Киеве. Внешне памятник представляет собой меч, вонзившийся в карту России. На постаменте — изображение воина с крыльями, раскрашенными в цвета украинского флага. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал памятник погибшим в зоне антитеррористической операции в Донбассе украинским военным сочетанием ненависти и хамства.

Против Матиоса открыли дело из-за нецензурной лексики

Дисциплинарное производство открыто в отношении главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса. Об этом сообщает правозащитная организация Transparency International Ukraine. По данным организации, журналист Алексей Бобровников 23 июня 2017 года "публично сообщил о том, что Анатолий Матиос предлагал ему 10 тыс. долларов за подготовку журналистского сюжета об освещении хода расследования по конкретному уголовному производству в выгодном для себя свете".

В Украине резко подорожал газ для автомобилей

В Украине резко подорожал газ для автомобилей, отмечают украинские СМИ. По информации отечественных журналистов, только за последние несколько дней АЗС подняли цены на газ для авто от 10 копеек до гривны за литр горючего. Таким образом, по состоянию на понедельник, 14 августа, средняя стоимость сжиженного газа возросла в среднем до 11,5 гривен.

В Кабмине рассказали, как будут начисляться субсидии

Безработные граждане трудоспособного возраста смогут получить субсидию размером не более двух прожиточных минимумов, сообщает пресс-служба Кабинета министров. Такая ситуация несправедлива по отношению к тем гражданам, которые работают официально. Для тех, кто на самом деле находится в сложных жизненных обстоятельствах, решение по субсидии будет принимать комиссия, уточнили в Кабмине.

Генпрокуратура открыла дело о вмешательстве НАБУ в выборы президента США

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины по факту вмешательства в выборы президента США на основании заявления народного депутата Андрея Деркача. Об этом Деркач сообщил в своем аккаунте в Facebook. В качестве подтверждения депутат опубликовал копию своего заявления на имя генпрокурора Юрия Луценко от 24 июля 2017 года и ответ ГПУ на него от 4 августа.

В Тернополе зафиксировано массовое заражение детей опасным вирусом

Более 20 детей заболели вирусом Коксаки в Черткове Тернопольской области, сообщают региональные СМИ. По информации местных журналистов: "Вспышка инфекции наблюдается в различных учебных заведениях и в разных группах. Болезнь у деток протекает легко, только у двух госпитализированных — состояние средней тяжести. Специалисты проводят дезинфекцию помещений, где находятся дети".

Разборки из-за детсада в Киеве с участием нардепа

На киевском жилмассиве Троещина произошел вооруженный конфликт из-за детского сада. В полиции Киева подтвердили факт стрельбы в Деснянском районе во вторник во время конфликта с участием нардепа Сергея Мельничука, однако, по словам правоохранителей, стрелял не политик. Дело о стрельбе на столичной Троещине будет расследовать военная прокуратура.

Глава "Антонова" подал в отставку

Президент госпредприятия "Антонов" Александр Коцюба уходит с должности, сообщила во вторник пресс-служба госконцерна "Укроборонпром". Коцюба работал над реформированием подразделений госпредприятия в соответствии международными нормами и показал себя как успешный менеджер. Сейчас он принял решение сменить сферу деятельности и вернуться в частный бизнес.

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Именно 15 августа свой профессиональный праздник отмечают археологи. В Украине он получил статус государственного в 2008 году. Археология — (от греческого archaios — древний и logos — учение) — наука о древностях, изучение быта и культуры древних народов по дошедшим до нас вещественным памятникам. Это совершенно обособленная наука. Все исторические события устанавливаются либо по письменным источникам, либо по данным археологии.