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    Белый дом о военном сценарии в Венесуэле: рассматриваем разные варианты

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    В США не рассматривают только дипломатические, только военные или только экономические возможности. Американская администрация пытается интегрировать их вместе и представить президенту США.
    Белый дом
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 авг – РИА Новости Украина. В США рассматривают различные варианты реагирования на ситуацию в Венесуэле. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

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    JUAN BARRETO / AFP
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    "Мы не рассматриваем только дипломатические, только военные или только экономические возможности. Мы пытаемся интегрировать их вместе и представить президенту (США)", — сказал Макмастер на брифинге.

    Таким образом советник ответил на вопрос, рассматривают ли США возможность военного решения ситуации в Венесуэле.

    "Текущая ситуация (в Венесуэле – ред.) неприемлема", — добавил в свою очередь глава минфина США Стивен Мнучин.

    Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы. Об этом говорится в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-секретаря президента США Сары Сандерс.

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