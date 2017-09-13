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    В мире

    Мадуро согласился на диалог с оппозицией

    Тема:

    Венесуэла: масштабные протесты и выборы (71)

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    На встрече с оппозицией президента Николаса Мадуро будет представлять Хорхе Родригес, ранее занимавший пост вице-президента страны, который возглавит делегацию от правительства Венесуэлы.
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
    Associated Press Seth Wenig

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Укриана. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны примет участие в переговорах с оппозицией, инициаторами которых стали бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро и президент Доминиканской республики Данило Медина.

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    "Я хочу объявить…, что я был инициатором этого диалога и что я принимаю это новое предложение о проведении диалога", — заявил Мадуро во время встречи с министрами, которая транслировалась местными телеканалами.

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    Он добавил, что на встрече с оппозицией его будет представлять Хорхе Родригес (ранее занимавший пост вице-президента страны — ред.), который возглавит делегацию от правительства Венесуэлы.

    Ранее сообщалось, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе встречи с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасом узнал о том, что диалог с оппозицией возобновится в среду, 13 сентября, в Доминиканской Республике под руководством президента страны и экс-премьера Испании.

    В Венесуэле 5 августа прошла первая сессия национального учредительного собрания, которое должно заняться разработкой изменений в конституцию страны и систему управления. На ней было принято решение об увольнении генпрокурора Луисы Ортеги Диас, которое чуть позже подтвердил верховный суд страны. Сама Ортега Диас отказалась признать это решение.

    Созыв учредительного собрания был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум.

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    По официальным данным национального избирательного совета, в выборах в учредительное собрание приняли участие почти 8,1 миллиона человек, или 41,53% избирателей. Однако эти данные оспаривают оппозиция и глава компании Smartmatic, выполнявшей работу для избирательного совета, Антонио Мухика. На пресс-конференции в Лондоне он сказал, что данные по явке на прошедших в воскресенье выборах были завышены, по меньшей мере, на один миллион голосов, а итоговые результаты сфабрикованы. Власти уже отвергли эти заявления.

    В стране продолжаются массовые акции протеста и масштабные столкновения с полицией. 

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