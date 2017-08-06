Опубликовано видео с призывом к восстанию против Мадуро

Кабельо написал в Twitter, что военные приняли оперативные меры, чтобы взять под контроль ситуацию на базе. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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По данным агентства, ранее появилось видео, на котором запечатлено, как небольшая группа людей в военной форме заявляет о восстании в штате Карабобо на севере страны. Некоторые из них держали в руках автоматы. Один из мужчин на видеозаписи, назвавшийся капитаном Хуаном Кагварипано (Juan Caguaripano), заявил, что любое подразделение, которое не согласится с их призывом к восстанию, будет объявлено военной целью.

Как позже заявил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес, ответственность за нападение на военную базу несет группа гражданских лиц.

"Эта акция была совершена группой гражданских преступников, на которых была военная форма, и дезертировавшим лейтенантом", — говорится в сообщении министра.

"Часть группы смогла похитить оружие, государственные службы безопасности сейчас их активно ищут ", — добавил Лопес.

По данным портала Infobae, в видеообращении командующий Боливарианскими сухопутными силами генерал-майор Хесус Суарес Чоурио сообщил о погибшем и раненом.